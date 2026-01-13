포천시, 중소기업 자금난 해소 위한 특례보증 지원 확대

경기 포천시는 중소기업의 자금난 해소를 위한 특례보증 지원 실적이 최근 크게 증가했다고 13일 밝혔다.

특례보증은 완화된 심사 기준을 적용해 기업당 최대 3억 원까지 보증을 지원하는 제도로, 보증서를 발급받은 기업은 이를 활용해 금융기관에서 대출을 받을 수 있어 경영 안정과 재기 기반 마련에 실질적인 도움이 된다.

포천시는 지난 2024년 신규 특례보증으로 29개 기업에 총 40억원을 지원했던 것을 2025년에는 68개 기업에 총 86억원의 특례보증을 지원하며 지원 규모를 크게 확대했다.

포천시는 이러한 성과를 바탕으로 관내 중소기업의 자금 조달 부담을 더욱 완화하기 위해 2026년 중소기업 특례보증 출연금을 전년 대비 1억원 증액한 8억원으로 편성했다. 이는 경기 침체와 금융 여건 악화가 지속되는 상황에서도 지역 중소기업의 안정적인 경영을 뒷받침하기 위한 조치다.

포천시 관계자는 "대외 여건 악화와 고환율 기조로 어려운 시기를 겪고 있는 지역 중소기업들에게 특례보증 지원이 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 기업 현장의 목소리를 반영한 지속적인 기업 지원 시책 추진과 새로운 정책 발굴에 힘쓰겠다"고 말했다.

특례보증은 포천시에 소재한 중소기업이라면 신청할 수 있으며, 일부 지원 제외 업종 등 세부 사항은 관련 공고문을 통해 확인해야 한다. 특례보증 신청을 희망하는 기업은 경기신용보증재단 포천지점에 상담 후 신청서를 제출하면 된다.





