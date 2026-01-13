본문 바로가기
포천시·포천교육지원청, 미래인재 양성 지역교육협력 업무협약 체결

이종구기자

입력2026.01.13 09:37

시계아이콘00분 36초 소요
경기 포천시와 포천교육지원청은 지난 12일 포천교육지원청 대회의실에서 '지역교육협력을 위한 온배움도시 포천시-경기공유학교 업무협약'을 체결했다.

포천시와 포천교육지원청은 지난 12일 포천교육지원청 대회의실에서 '지역교육협력을 위한 온배움도시 포천시-경기공유학교 업무협약'을 체결하고 있다. 포천시 제공

이번 협약은 포천시가 그동안 추진해 온 지역교육협력 사업 성과를 토대로, 변화하는 교육환경에 체계적으로 대응하고자 기존 협력 모델을 '온배움도시 포천'과 '경기공유학교' 체계로 통합·재구조화하기 위해 마련됐다.


협약식에는 포천시장을 비롯해 소성숙 포천교육지원청장과 김성남·윤충식 경기도의원, 협약기관 관계자들이 참석해 지역교육협력의 새로운 방향을 공유했다.

협약을 통해 두 기관은 지역 내 다양한 교육자원을 공유·연계해 학생 성장을 지원하는 프로그램을 공동으로 추진하고, 학교와 지역, 행정이 함께하는 교육협력 체계를 강화해 나가기로 했다.


포천시는 학생 개개인의 특성과 진로에 맞춘 맞춤형 교육 실현과 스스로 학습 방향을 설정하는 자기주도학습 역량 강화를 중심으로, 공교육의 질을 높이기 위한 행정적 지원을 집중할 계획이다.


포천시 관계자는 "이번 협약은 그간의 교육협력 성과를 계승함과 동시에 포천 교육이 한 단계 더 도약하는 중요한 이정표"라며 "앞으로도 지속 가능한 교육협력 모델을 통해 '아이 키우기 좋은 도시', '교육으로 신뢰받는 도시' 포천을 만들어 가겠다"고 밝혔다.

포천시는 이번 협약을 계기로 '온배움도시 포천-경기공유학교' 체계를 본격 가동하고, 단순한 기관 간 협력을 넘어 지역사회 전체가 교육의 주체이자 현장이 되는 미래지향적 교육생태계 구축에 속도를 낼 방침이다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
