CES 2026 참가한 'K-창업기업 통합관', 26억원 상당 계약 체결

상담 1446건·MOU 35건



세계 최대 전자·IT 전시회 CES 2026에 참가한 K-창업기업 통합관이 전시 기간 26억원 상당의 계약을 체결했다.

지난 6일부터 9일까지(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에 참가한 K-창업기업 통합관 관계자들이 단체 사진을 촬영하고 있다. 창업진흥원 AD 원본보기 아이콘

13일 창업진흥원은 지난 6일부터 9일까지(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 CES 2026에서 K-창업기업 통합관이 다양한 성과를 내며 마무리됐다고 밝혔다.

올해로 6회째를 맞이한 K-스타트업 통합관은 창업진흥원을 중심으로 전국 19개 지방정부 및 공공기관이 협업해 구성했으며, 총 81개사의 우수 창업기업이 참여했다. 그 결과 통합관에 참여한 창업기업 중 11개사가 'CES 혁신상'을 받았고 이 중 3개사는 전시회 최고 영예인 '최고혁신상'을 거머쥐었다.

9일 기준 K-창업기업 통합관에는 1446건의 상담이 빗발쳤으며. 이 중 26억원 상당이 실제 계약으로 이어졌다. 또 35건의 양해각서(MOU·PoC)를 체결하며 실질적인 성과를 냈다.

올해 통합관 개관식에는 노용석 중소벤처기업부 제1차관, 유종필 창업진흥원 원장, 킨지 파브리치오 미국소비자협회(CTA) 사장, 셸리 버클리 라스베이거스 시장 등이 참석했다. 버클리 시장은 한·미 창업 생태계 및 전시회 발전에 기여한 공로를 인정해 창업진흥원에 표창을 수여했다. 이는 지난해 네바다주 부주지사 표창을 받은 데 이어 두 번째다.

CES 2026 주요 무대에서는 참가 기업들의 혁신 기술력을 입증하는 'IR 피칭'이 상시 진행됐다. 미국 현지 투자자 대표들이 미국 시장 진출 노하우를 전수하는 'VC 세미나'와 다니엘 몬타노 미국 서부 투자자 협회 의장 등이 참석한 'K-STARTUP NIGHT' 교류 행사도 열렸다. 전시회 참여기업이 라스베이거스 컨벤션 센터(LVCC) 주요 전시관을 전문가와 함께 관람하며 주요 기술 흐름을 점검하기도 했다.

유종필 원장은 "올해는 인공지능(AI)이 물리적 세계와 결합해 산업에 반영되는 원년이며, 우리 창업 기업들은 그 중심에서 세계 최고 수준의 경쟁력을 보여줬다"며 "현장에서 체결된 업무협약과 상담 결과가 수출 계약과 매출로 이어질 수 있도록 모든 정책적 역량을 집중하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>