구리도시공사, 고향사랑기부제 답례품 ‘구리토평가족캠핑장 이용권’ 공급

경기 구리시로부터 구리토평가족캠핑장 관리·운영을 위탁받은 구리도시공사(사장 유동혁)는 2026년 1월부터 지역 상생과 관광 활성화를 위해 고향사랑기부제 답례품으로 '구리토평가족캠핑장 이용권'을 운영·공급하고 있다고 13일 밝혔다.

'구리토평가족캠핑장 이용권'. 구리도시공사 제공 AD 원본보기 아이콘

'고향사랑기부제'는 지방자치단체에 기부를 하면 세액공제 혜택과 함께 지역이 제공하는 답례품을 받을 수 있는 제도로, 기부자에게는 지역 관광·체험 서비스도 답례로 선택할 수 있는 폭이 넓게 제공되고 있다.

토평가족캠핑장의 캠핑장 이용권(오토캠핑/이지캠핑/이지베바큐)은 고향사랑기부제 답례품으로 등록되어, 기부자들이 기부 포인트로 선택할 수 있다.

토평가족캠핑장은 경기도 구리시 왕숙천로에 위치한 가족 친화형 캠핑 공간으로, 도심에서 쉽게 접근 가능한 자연 속 여유를 즐길 수 있다. 화장실, 샤워시설, 개수대, 전기시설 등을 갖춘 기본 캠핑 인프라를 갖추고 있어 초보 캠퍼도 편안한 이용이 가능하다

구리도시공사 유동혁 사장은 "고향사랑기부제 답례품으로 캠핑장 이용권을 제공함으로써, 지역의 자연 자원을 활용한 관광 체험을 기부자에게 돌아가게 하고 싶었다"며 "캠핑장 이용권을 통해 구리를 방문하고 체험하는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

고향사랑기부제 참여는 고향사랑e음 웹사이트 또는 농협·농축협 창구를 통해 가능하며, 기부금은 세액공제 혜택과 함께 지역 복지·관광·문화 사업에 활용된다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>