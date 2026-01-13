본문 바로가기
부산 교사들, 전국 수업혁신대회서 44명 입상 성과

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.13 09:35

전국 1등급 14명 배출

질문 수업·디지털 혁신

전국 교사를 대상으로 한 '수업혁신 사례 연구대회'에서 부산지역 교사들이 대거 입상하며 수업 전문성과 연구 역량을 전국에 입증했다.


부산시교육청은 교육부가 주최하고 한국교육과정평가원이 주관한 '2025년도 전국 수업혁신사례연구대회'에 부산지역 교사 84명이 출품해, 이 가운데 44명이 입상했다고 13일 전했다. 이 중 초·중등·특수 교사 14명은 최고 등급인 '전국 1등급'을 받았다.

전국 수업혁신사례연구대회는 학교 현장의 연구 문화를 조성하고 미래 교육 환경에 적합한 교수·학습 모델을 발굴·확산하기 위해 매년 열리는 전국 단위 대회다. 현장 교사들이 직접 연구·실천한 수업 사례를 공유하는 것이 특징이다.


이번 대회에서 부산은 초등교사 37명, 중·고등학교 교사 6명, 특수교사 1명 등 총 44명이 입상했다. 특히 1등급에는 초등교사 12명과 고등학교 교사 1명, 특수교사 1명이 포함돼 부산 교사들의 높은 수업 역량을 다시 한번 확인시켰다.


부산교육청은 이번 성과가 '학생 주도성 기반 질문하는 수업', '디지털 기반 수업 역량 강화', '교사의 자발적 수업 성찰과 나눔 확산' 등 그간 추진해 온 수업혁신 정책이 학교 현장에서 실질적인 변화를 끌어낸 결과라고 분석했다. 대회 준비 과정에서도 맞춤형 컨설팅과 연수를 통해 교사들이 수업 사례를 체계적으로 정리하고 확산할 수 있도록 지원해 왔다.

교육청은 입상 교사들을 중심으로 수업 나눔 릴레이, 맞춤형 컨설팅, 현장 지원단 활동 등을 운영해 우수 수업 사례를 학교 현장 전반으로 확산할 계획이다.


김석준 부산시교육감은 "끊임없는 수업 연구와 실천으로 값진 성과를 거둔 선생님들께 진심으로 축하와 감사의 말씀을 전한다"며 "교사가 수업에 전념하며 전문성을 키울 수 있는 환경을 조성해 학생의 배움이 살아 있는 교실을 만들어 가겠다"고 말했다.

부산시교육청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

