본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

국내 AI 반도체 산업을 육성 하면…'쪼개진 기술 합한 생태계 구축해야'

나주석기자

입력2026.01.13 10:10

시계아이콘00분 47초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 AI 포럼서 전문가 제언
분절된 생태계 통합 시급
온디바이스 AI 기술 집중 제안

인공지능(AI) 반도체 산업 생태계를 구축해, 통합 생태계를 수출하는 전략을 모색해야 한다는 제언이 13일 국회 AI 포럼에서 나왔다. 전문가들은 관련 산업에 대한 정부 주도의 지원과 산업 간 연계가 필요하다고 입을 모았다.


국회 인공지능 포럼은 이날 국회에서 초청 강연을 통해 AI 반도체 육성전략을 논의했다. 안기현 한국반도체산업협회 사무국장은 초청 강연에서 AI를 더 빠르고 정확하게 하는 특화형 반도체인 AI 반도체의 중요성과 미국, 중국 기업과 정부의 육성전략을 소개했다.

이재명 대통령이 과거 대선후보 시절인 지난해 4월 서울 강남구 퓨리오사AI에서 퓨리오사AI NPU칩을 들어보이고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령이 과거 대선후보 시절인 지난해 4월 서울 강남구 퓨리오사AI에서 퓨리오사AI NPU칩을 들어보이고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

안 사무국장은 "한국은 AI 생태계 내 다양한 기술과 사업을 보유하고 있지만, 계층별로 분절, 분리돼 각개 약진 중"이라며 "정부가 리드(선도)하고 관련 산업의 연합을 통해 국가 단위 가상 빅 테크(virtual big tech) 생태계를 구축해야 한다"고 주장했다. AI 서비스는 물론 자동차나 가전 바이오 등 산업과 클라우드 인프라, 반도체 업계 등이 공동으로 운영하며 통합 AI 실증 플랫폼을 구축하자는 것이다. 정부가 공공 프로젝트 및 테스트베드 지원, 투자 등을 거쳐 경쟁력 확보 후 세계 시장에 진출해야 한다는 것이다.


김용석 가천대 반도체교육원장은 클라우드와 서버 연결 없이 디바이스 자체로 추론 및 구현이 가능한 온디바이스 AI 기술에서 경쟁력을 갖출 것을 제안했다. 보안 등에서 탁월한 데다 전력 소요도 적고, 통신의 부담도 없는데다 로 데이터(Raw Data) 기반의 AI라는 설명이다. 국내 제조업 등이 AI 반도체 얼라이언스를 만들어 자동차와 IoT·가전, 방산, 기계·로봇에 대한 우선 지원을 통한 생태계를 구축하자는 제안 등도 담겼다.


국회 인공지능 포럼은 국회의원 연구단체로 이인선 의원이 대표를 맡고 있다.




나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'탈팡'하고 여기로 왔어요…지난달 이용률 2배 '쑥' 오른 퀵커머스

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

"내보다 뚱뚱한 것이"…비뇨기과서 소란 피운 60대 벌금 150만원

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

SK하이닉스, 청주에 '19조' 첨단 패키징 팹 신설…AI 메모리 수요 대응

트럼프 이자율 상한 주장에 美은행·카드 주가 급락…업계 반발

새로운 이슈 보기