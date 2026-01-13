손지창, '불꽃야구' 지지…"법원 판단, 방송사 굴복하라는 무언의 압력"

손지창, 예능 '불꽃야구' 지지하며 법원 비판

"수많은 시청자의 볼 권리 무시해도 되나"

"양질 콘텐츠 생산하고자 하는 의욕 저하"

야구 예능으로 사랑받은 JTBC '최강야구'와 스튜디오 C1의 유튜브 예능 '불꽃야구'가 각각 폐지설과 '영상 삭제'라는 극단적 상황에 부닥쳤다. 이런 가운데 배우 손지창이 '불꽃야구'를 공개적으로 지지하며 프로그램의 지속 제작을 응원했다.

스튜디오 C1의 유튜브 예능 '불꽃야구'가 법원 판단에 따라 '영상 삭제'라는 결과를 맞은 가운데 배우 손지창이 '불꽃야구'를 공개적으로 지지하며 프로그램의 지속 제작을 응원했다.

손지창은 지난 9일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "'불꽃야구'를 더 이상 볼 수 없을지도 모른다는 생각에 허전하고 불안하다"며 최근 법원 판단을 둘러싼 상황에 대한 우려를 드러냈다. 그는 "그렇다면 수많은 시청자의 볼 권리는 무시해도 되는 건가"라고 반문하며 프로그램 지속 여부에 문제를 제기했다.

손지창은 "제가 '불꽃야구'를 좋아하는 이유는 단순히 은퇴 선수들이 만들어내는 기적적인 퍼포먼스와 서사 때문만은 아닙니다"라며 "딕션이 뛰어난 정용검 캐스터와 능글맞은 김선우 해설위원의 티키타카, 야구를 정말 잘 아는 작가들의 기막힌 자막, 절묘한 편집과 적절한 배경 음악 등 여러 이유가 있지만 결국 이 모든 것들을 하나로 어우러지게 만든 사람이 바로 장시원 PD"라고 말했다.

그는 "같은 재료를 가지고 완전히 다른 음식을 만들어 내는 셰프들처럼 장 PD의 야구에 대한 열정과 지식은 타 방송사의 유사 콘텐츠들과는 비교할 수 없는 작품을 만들어 냈으며, 지난 1년 동안 시청률과 직관 경기 좌석 매진 등 확연한 차이를 드러냈다"며 '불꽃야구'와 장 PD에 대한 지지 의사를 밝혔다.

손지창은 "그런데도 만약 2심에서도 같은 판결이 나온다면 이는 앞으로 제작사들에 이유 여하를 막론하고 방송사의 요구에 무조건 굴복해야 한다는 무언의 압력을 가하는 것"이라며 "양질의 콘텐츠를 생산하고자 하는 의욕을 저하하고 결국 한국의 문화산업에 엄청난 손실로 이어질 것"이라고 주장했다.

야구 예능 '최강야구'와 '불꽃야구' 포스터. JTBC, 스튜디오 C1

'불꽃야구'는 시즌 3까지 성공적으로 마무리한 JTBC 예능 프로그램 '최강야구'의 제작진과 출연진이 JTBC에서 나와 새로 내놓은 콘텐츠다. 이를 두고 JTBC는 저작권 및 부정경쟁행위를 문제 삼아 법적 대응에 나섰다. 그리고 지난해 12월 19일 서울중앙지법 민사60부는 JTBC가 스튜디오 C1을 상대로 제기한 '최강야구' 관련 저작권 침해 및 부정경쟁행위 금지 가처분 신청을 인용했다.

이에 따라 법원은 이미 공개된 회차를 포함해 '불꽃야구'라는 명칭이나 선수단이 등장하는 영상물의 추가 제작과 유통을 제한했다. 이에 대해 스튜디오 C1은 유튜브 채널을 통해 "이번 결정은 본안 판결이 아닌 일시적 판단이고, 시즌 1 영상에 국한된 조치"라며 '불꽃야구' 시즌 2 제작을 추진하겠다는 계획을 밝혔다.

한편 '최강야구'는 스튜디오 C1이 떠난 후 새로운 제작진과 출연진으로 꾸려졌으나 시청률이 0%대까지 추락하면서 폐지설에 휩싸였다. 다만 JTBC 측은 "2025 시즌 마무리"라며 "폐지는 아니며 향후 지속 여부를 논의 중"이라고 밝혔다.





