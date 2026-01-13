유한킴벌리, '크리넥스 뽑아쓰는 키친타월 흑백요리사 에디션' 출시

3단 엠보싱 원단 제작

유한킴벌리는 넷플릭스 예능 흑백요리사 시즌 2와 협업한 '크리넥스 뽑아쓰는 키친타월 흑백요리사 에디션'을 출시했다고 13일 밝혔다.

유한킴벌리 '크리넥스 뽑아쓰는 키친타월 흑백요리사 에디션'. 유한킴벌리 AD 원본보기 아이콘

뽑아쓰는 키친타월은 요리 중 재료나 도구를 다루면서도 한 손으로 뽑아 편리하게 사용 가능할 수 있는 제품이다. 밀폐된 각티슈 타입으로 설계돼 먼지나 습기, 조리 중 음식물로부터 청결하고 위생적으로 보관할 수 있다.

흑백요리사 에디션은 3단 엠보싱 원단으로 제작됐다. 기존 제품(자사 안심 키친타월) 대비 1.5배 강력한 흡수력으로 잔여물 걱정 없이 조리 중 불필요한 유수분을 효과적으로 제거한다.

제품 패키지에는 흑백요리사 프로그램을 상징하는 흑백 컬러와 경연 속 요리 장면을 연상시키는 디테일한 디자인을 적용했다. 미식 문화를 즐기는 소비자들에게 새로운 요리 경험을 제공하고, 주방 분위기를 환기하는 인테리어 효과까지 기대할 수 있다. 신제품은 전국 주요 대형마트와 쿠팡·네이버 브랜드 스토어 등 전국 주요 온·오프라인 채널에서 만나볼 수 있다.

유한킴벌리 담당자는 "넷플릭스와의 협업을 통해 소비자들에게 보다 즐겁고 위생적이면서 편리한 요리 경험을 선사하길 기대한다"며 "키친타월 1위 브랜드로서 소비자와 소통하고 브랜드 경험을 강화할 수 있는 다양한 접점을 확대할 계획"이라고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>