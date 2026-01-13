본문 바로가기
문체부 16일까지 59개 소속·유관 기관 업무보고

박병희기자

입력2026.01.13 09:12

문화체육관광부는 13일부터 16일까지 4회에 걸쳐 총 59개 소속·공공기관 및 주요 유관기관의 업무보고를 받는다고 밝혔다.


문체부는 지난달 대통령 업무보고에 따른 기관별 후속 조치가 속도감 있게 이행되도록 점검하고, 국민이 체감하는 실질적인 성과를 창출해 기관 본연의 임무를 다하고 있는지를 중점적으로 점검할 계획이다.

첫 번째 업무보고는 13일 오후 1시부터 서울 종로구 콘텐츠코리아랩(CKL) 기업지원센터에서 시작하며, KTV 방송과 유튜브 채널을 통해 생중계된다. 1차 업무보고에는 한국문화예술위원회와 예술경영지원센터, 한국콘텐츠진흥원, 영화진흥위원회, 한국관광공사, 국민체육진흥공단, 대한체육회 등 18개 기관이 참여한다. 2026년 중점 추진 과제를 보고하고, 세부 사업별 준비 상황에 대한 토론이 이어질 예정이다.

14일 같은 장소에서 열리는 두 번째 업무보고에는 예술의전당, 국악방송, 게임물관리위원회, 언론진흥재단, 그랜드코리아레저, 스포츠윤리센터, 태권도진흥재단 등 24개 기관이 참여한다.


3, 4차 업무보고는 16일 오전과 오후로 나눠 국립현대미술관 서울관에서 열린다. 세 번째 업무보고에는 한국예술종합학교, 국립국악원, 국립중앙극장, 국립아시아문화전당 등 15개 기관이, 같은 날 오후 3시에 열리는 네 번째 업무보고에는 국가유산청과 국가유산진흥원이 참여한다.


문체부는 2~4차 업무보고를 영상으로 촬영해 문체부와 각 기관 누리집, 누리소통망(SNS)에 공개할 예정이다.

최휘영 문체부 장관은 "K-컬처 300조원과 외국인 관광객 3000만명 조기 달성 등 원대한 국정 목표를 이루기 위해서는 우리가 기존 방식에 머물러서는 불가능하다"며 "이번 업무보고를 통해 각 기관이 현장과 국민의 요구에 얼마나 기민하게 대응하고 있는지 꼼꼼히 점검할 것"이라고 말했다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr
