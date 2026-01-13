비즈넵, 누적 가입 사업자 370만명·관리 환급액 1조6000억원 돌파

플랫폼 기반 통합 세무 관리 경험 제공

사업자 필수 서비스 자리매김

지엔터프라이즈는 종합 세무 관리 플랫폼 '비즈넵'이 누적 가입 사업자 수 370만 명, 누적 관리 환급액 1조6000억원을 돌파했다고 13일 밝혔다.

비즈넵은 2022년 '비즈넵 환급' 서비스를 시작으로 데이터·알고리즘 기반의 세무 관리 체계를 시장에 안착시켰다. 사업자들이 놓치기 쉬운 환급·공제 항목을 분석하고, 제휴 회계법인의 검증을 거치는 구조를 통해 결과의 정확성과 신뢰성을 강화했다. 그 결과 가입 사업자 수와 관리 환급액의 규모도 빠르게 확대됐다고 설명했다.

비즈넵은 ▲사업자 세금 환급 서비스 '비즈넵 환급' ▲개인사업자를 위한 세무 기장 서비스 '비즈넵 케어' ▲세무·법률·노무 상담 AI 어시스턴트 '비즈넵 세나(SeNa)' 등으로 서비스를 고도화하며 세무 데이터 기반의 통합 관리 플랫폼을 구축하고 있다. 단순 조회나 일회성 신고를 넘어 환급·신고·상담·리스크 진단까지 전 과정을 데이터로 연결해 사업자의 실질적인 의사결정을 지원하는 구조를 완성했다.

이성봉 지엔터프라이즈 대표는 "이번 성과는 비즈넵이 단순한 세무 서비스가 아니라, 세무 관리의 새로운 표준으로 자리 잡았다는 증거"라며 "복잡해지는 세무 환경 속에서 사업자들이 보다 안정적이고 투명하게 세무를 관리할 수 있도록 신뢰를 기반으로 한 표준 플랫폼으로 성장해 나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



