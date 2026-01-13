오세훈, 시내버스 파업에 "끝까지 설득하겠다"

"서울시, 교통수단 총동원해 불편 최소"

비상수송대책 가동… 지하철 운행 최대로

오세훈 서울시장은 13일 서울 시내버스가 노사 간 협상이 최종 결렬돼 파업에 돌입한 상황에 막중한 책임을 느낀다며 시민의 발이 묶이지 않게 최선을 다하겠다고 밝혔다.

오 시장은 이날 페이스북에 '시민의 발이 묶이지 않도록 서울시가 끝까지 책임지겠습니다'라는 제목의 글을 올리며 "당장 오늘 아침 출근길부터 시민 여러분께서 겪으실 불편과 혼란을 생각하면 시장으로서 막중한 책임감을 느낀다"고 썼다.

13일 새벽 전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합과 사측인 서울시버스운송사업조합은 임금 및 단체협약(임단협) 협상 결렬을 선언했다. 사진은 서울 시내 한 공영버스 차고지 모습. 연합뉴스

그러면서 "서울시는 시민 여러분의 일상이 멈추지 않도록 준비된 대응 체계를 가동하겠다"며 "교통 대란을 막고 시민 불편을 최소화하기 위해 즉각 비상수송대책을 가동했다. 가용한 모든 교통수단을 총동원하겠다"고 강조했다.

서울시는 시내버스 파업에 대비해 마련한 비상수송대책을 즉시 가동한다. 서울교통공사는 지하철 운행을 하루 172회 늘리고 출퇴근 혼잡시간 운행을 1시간씩 늘리며, 25개 자치구는 지하철역까지 무료 셔틀버스를 운행한다.

오 시장은 "서울시는 노사 양측을 끝까지 설득하겠다"며 "시민의 발인 버스가 조속히 정상 운행될 수 있도록 대화의 끈을 놓지 않고 최선을 다하겠다. 시민 여러분의 안전과 이동 편의를 위해 서울시 공직자 모두가 비상한 각오로 현장을 지키겠다"고 덧붙였다.

앞서 전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합과 사측인 서울시버스운송사업조합은 이날 새벽 임금 및 단체협약(임단협) 협상 결렬을 선언했다. 노사는 전날 오후 3시께부터 영등포구 서울지방노동위원회에서 임단협 관련 특별조정위원회 사후 조정 회의를 진행했다. 하지만 10시간 넘게 이어진 협상에도 합의점을 찾지 못하면서 노조는 이날 오전 4시부터 예정대로 총파업에 돌입하기로 했다.

노사는 통상임금 문제를 두고 지난해 4월부터 평행선을 달렸다. 사측은 대법원 판결에 따라 통상임금 범위가 넓어지면 인건비가 급격히 늘어나는 점을 고려해 상여금을 기본급에 산입하는 방식으로 임금체계를 개편해야 한다는 입장이다. 그러면서 총 10.3%의 임금 인상안을 제시했다. 반면 노조는 통상임금 인정에 따른 추가 임금 지급은 이번 협상에서 논외로 하자면서 임금체계 개편 없이 임금 3% 인상과 정년 65세로 연장, 임금 차별 폐지를 요구했다.

현재 서울에서는 64개사 394개 노선에서 시내버스 7000여대가 운행하고 있다. 64개사 모두 노조에 참여하고 있다.





배경환 기자 khbae@asiae.co.kr



