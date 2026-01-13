제네시스, 고성능 럭셔리카 'GV60 마그마' 출시

출시 가격은 9657만원부터

제네시스가 브랜드 최초의 고성능 모델인 'GV60 마그마(GV60 Magma)'를 13일 출시했다. GV60 마그마는 단순한 고출력을 넘어 정제된 승차감과 감성 품질을 함께 구현한 '럭셔리 고성능'을 추구하는 모델이다. 향후 10년간 제네시스가 지향하는 브랜드의 방향성을 상징적으로 보여주는 차량이다.

GV60 마그마는 제네시스 전동화 모델 중 가장 뛰어난 성능을 갖췄다. 합산 최고 출력 448㎾(609마력), 최대 토크 740Nm의 전·후륜 모터를 탑재했으며, 부스트 모드 사용 시에는 약 15초간 478㎾(650마력), 790Nm의 성능을 발휘한다. 정지 상태에서 시속 200㎞까지 가속하는 데 10.9초가 소요되며, 최고 속도는 264㎞/h에 달한다.

고성능 주행에서도 안정적인 퍼포먼스를 유지할 수 있도록 모터 냉각 성능과 내구성을 강화했으며, '2-스테이지 모터' 제어를 고도화해 부스트 모드에서 최대 출력 유지 구간을 확장했다. 또한 84㎾h 4세대 배터리를 적용, 1회 충전 시 346㎞ 주행이 가능해 일상성과 성능을 모두 확보했다.

주행 성능을 높이기 위해 차체와 서스펜션도 크게 개선됐다. 기존 GV60보다 롤센터를 낮춘 새로운 서스펜션 구조와 전자제어 서스펜션(ECS), EoT 제어 시스템을 적용해 코너링 시 차체 움직임을 안정적으로 제어하면서도 편안한 승차감을 제공한다. 또한 21인치 전용 휠과 광폭 썸머 타이어를 장착해 노면 접지력과 주행 응답성을 강화했다.

GV60 마그마에는 GT 모드와 스프린트 모드 등 전용 주행 모드가 적용돼 주행 상황에 맞는 성능을 선택할 수 있다. 또한 배터리와 모터 상태를 자동으로 조절해 최상의 성능을 유지하고, 출발 순간 강한 가속을 돕는 기능이 적용됐다. 여기에 내연기관 차량과 유사한 변속감을 구현하는 시스템과 전용 주행 사운드 기능을 더해 운전의 몰입감을 높였다. 차음 성능을 강화하고 노면 소음을 줄이는 기술을 기본 적용해 고속 주행 시에도 정숙한 실내 환경을 유지한다.

외관은 전폭을 50㎜ 넓히고 차체 높이를 20㎜ 낮춰 안정적인 비율을 완성했으며, 에어로다이내믹을 강화한 전용 디자인 요소를 강조했다. 실내는 스웨이드 소재와 전용 컬러 스티치를 적용해 고급스러움과 스포티함을 동시에 표현했다.

제네시스는 GV60 마그마 출시를 맞아 전국 전시 행사와 출고 고객 대상 해외 모터스포츠 대회 초청 이벤트를 진행한다. GV60 마그마의 판매 가격은 개별소비세 3.5% 기준 9657만원이다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



