울주군, '2027년 해양수산사업' 2월 20일까지 신청 접수

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.13 09:05

친환경 장비·어구 보급 등 어업 생산력 강화… 어업인 소득 안정 도모

울산 울주군은 다음 달 20일까지 '2027년도 해양수산사업' 신청을 받는다고 13일 전했다.


해양수산사업은 해양수산부가 지원하는 각종 수산 관련 사업으로, 어업 생산력 강화와 지속 가능한 수산업 기반 조성을 통해 어업인의 안정적인 소득 증대를 목표로 추진된다.

이번에 신청을 받는 주요 사업은 △친환경 에너지절감 장비 보급사업 △친환경 어구 보급사업 △이상수온 대응 지원사업 △수산공익직불제(친환경수산물 생산지원) 등이다.


사업 참여를 희망하는 어업인과 수산 관련 단체는 사업별 자격 요건과 지원 내용을 확인한 뒤 울주군청 축수산과 또는 관할 읍·면 행정복지센터를 방문해 신청 서류를 제출하면 된다.


울주군은 접수된 사업에 대해 사업성과 타당성 검토를 실시하고, 울주군 수산조정위원회 심의를 거쳐 자금 지원 우선순위를 결정할 계획이다. 이후 선정된 사업을 바탕으로 울산시와 해양수산부에 국가 예산 지원을 신청한다.

자세한 사항은 울주군청 홈페이지 공고·고시란에서 확인하거나 울주군청 축수산과 수산진흥팀으로 문의하면 된다.


울주군 관계자는 "해양수산사업이 어업인의 경영 안정과 소득 증대는 물론 지역 수산업의 경쟁력 강화와 지속 가능한 발전에 기여할 것으로 기대한다"며 "많은 어업인과 수산 관련 단체의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.

울주군청.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
