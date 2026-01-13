SKAI인텔리전스, 세계 최대 박람회서 LVMH·엔비디아·레노버와 리테일 AI 기준 제시

‘유통업계에서 바라본 AI’를 주제로 실행전략과 적용 사례를 공유하고 있는 레노버의 패트리샤 윌키 솔루션 및 서비스 그룹 수석 부사장 겸 총괄 매니저, 엔비디아의 란 후 전략사업개발 디렉터, 스카이인텔리전스의 모건 마오 글로벌 CEO, LVMH의 곤자규 드 피에리 CDO. AD 원본보기 아이콘

코스닥 상장사 스카이월드와이드( SKAI SKAI 357880 | 코스닥 증권정보 현재가 1,674 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 1,633 2026.01.13 개장전(20분지연) 관련기사 콘텐츠·이커머스·클라우드가 만났다…SKAI인텔리전스-알리바바클라우드, 글로벌 협업 확장SKAI인텔리전스, 글로벌 파트너십 확대로 글로벌 AI 3D 콘텐츠 시장 주도권 노린다SKAI인텔리전스, NRF 2026서 레노보·엔비디아·LVMH와 리테일 AI 논한다 전 종목 시세 보기 close )의 관계사이자 합성 데이터 기반 AI 솔루션 기업 스카이인텔리전스가 세계 최대 규모의 소매·유통 산업 전시회인 'NRF(전미소매협회) 빅쇼 2026 (NRF 2026)'에 공식 세션 연사로 참여해 레노버(Lenovo), 루이뷔통모에헤네시(LVMH), 엔비디아(NVIDIA)의 주요 연사들과 함께 리테일 산업에서의 AI 실행 전략과 실제 적용 사례를 공유했다고 13일 밝혔다.

지난 11일 개막한 NRF 2026은 전 세계 100여 개국에서 5000여개 이상의 브랜드와 수만 명의 업계 관계자가 참여하는 세계 최대 규모의 소매·유통 산업 글로벌 쇼케이스로 13일까지 미국 뉴욕 자비츠 컨벤션센터에서 열린다. 올해 NRF 2026은 '더 넥스트 나우(The Next Now)'를 주제로 AI를 비롯해 통합 커머스, 지속가능성, 개인화된 고객 경험 등 리테일 산업의 미래를 좌우할 핵심 기술과 비즈니스 기회를 집중 조명하고 있다.

스카이인텔리전스 글로벌 IT 기업 레노보(Lenovo)와 엔비디아(NVIDIA)가 NRF 2026의 공식 프로그램으로 공동 기획·후원한 '빅 아이디어 (Exhibitor Big Ideas)' 공식 세션에 초청돼, '유통업계에서 바라본 AI, 기대를 넘어 지속 가능한 성공으로(AI in Retail: From Hype to Sustainable Success)'를 주제로 패널 발표에 나섰다. 해당 세션에는 레노버의 솔루션 및 서비스 그룹의 제네럴 매니저 패트리샤 윌키(Patricia Wilkey), 엔비디아의 전략사업개발 디렉터 란 후(Ran Hu), LVMH의 옴니채널 및 데이터 최고 책임자(CDO) 곤자규 드 피에리(Gonzague de Pirey)가 함께 연단에 올랐다.

이번 세션에서는 리테일 산업 전반에서 AI 도입이 확산되고 있음에도 불구하고 실제 비즈니스 성과로 연결되는 데에는 여전히 전략·인프라·조직·실행 측면의 격차가 존재한다는 점이 주요 화두로 다뤄졌다. 발표자들은 AI 전략 수립 이후 실행 단계에서 발생하는 콘텐츠, 데이터, 운영상의 병목이 AI 확산을 제한하고 있다는 점에 공감대를 형성했다.

특히 해당 세션에서는 유통 산업에서 AI가 성공적으로 적용된 사례로 스카이인텔리전스가 글로벌 럭셔리 그룹 LVMH와 협업해 제작한 광고·마케팅 콘텐츠 사례가 소개됐다. 스카이인텔리전스의 모건 마오 글로벌 CEO는 "LVMH와 같은 럭셔리 브랜드 기업은 매우 높고 까다로운 기준을 가지고 있으며, 브랜드 고유의 톤과 아이덴티티를 유지하는 것이 무엇보다 중요하다"며 "생성형 AI 기술을 활용하되, 실사에 가까운 제품 퀄리티를 구현하는 것이 핵심 과제였다"고 설명했다.

모건 마오 CEO는 이어 "스카이인텔리전스는 실사 촬영으로는 구현이 어려운 영역까지 창작의 범위를 넓히면서도, 실제 마케팅 현장에서 활용 가능한 수준의 고정밀 제품 품질을 구현하는 데 집중하고 있다"고 덧붙였다. 이러한 접근 방식에 대해 LVMH의 곤자규 드 피에리 CDO 역시 공감과 동의를 표하며, AI 기술이 창작의 모든 영역을 대체하는 것이 아니라, 인간의 크리에이티브를 확장하는 도구로 활용될 때 리테일과 마케팅 영역에서 실질적인 가치로 이어질 수 있다는 점을 강조했다.

스카이인텔리전스는 이번 NRF 2026 참여를 계기로 글로벌 소매·유통 시장에서 합성 데이터 기반 AI 기술 경쟁력을 한층 강화하고, 글로벌 사업 확장을 본격화할 계획이다.





