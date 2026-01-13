한국거래소 6월 프리마켓 개설…"오전 7시부터 주식 한다"

거래시간 12시간으로 연장 계획

회원사에 의견수렴

한국거래소가 오는 6월부터 정규시간 전·후에 프리·애프터마켓을 운영한다. 글로벌 주요 거래소들이 24시간 거래 체제로 나아가는 추세에 대응하려는 차원으로 풀이된다. 프리마켓은 오전 7~8시, 애프터마켓은 오후 4~8시까지 운영하는 방안이 유력하다.

12일 금융투자업계에 따르면 한국거래소는 전날 금융위원회 업무보고에서 '한국거래소 거래시간 연장 추진안' 계획을 밝히고 해당 내용을 회원사에 공유했다. 코스피·코스닥 시장을 대상으로 현재 정규 거래시간(오전 9시~오후 3시30분)에 더해 프리마켓(오전 7~8시 1시간), 애프터마켓(오후 4~8시 4시간)을 추가로 운영하는 게 골자다. 현재 오전 8시~8시50분 프리마켓을 운영 중인 대체거래소 넥스트레이드보다 1시간 더 일찍 개장하는 셈이다.

이에 따라 기존 오후 4시~8시까지 적용되던 단일가 매매는 사라진다. 장 개시 전 시간 외 대량·바스켓·경쟁대량 매매의 경우 기존 오전 8시~9시에서 오전 7시~9시로, 장 개시 후 시간외 대량·바스켓 매매는 오후 3시 40분~6시에서 오후 3시 40분~8시로 변경된다. 한국거래소는 이 같은 내용을 오는 6월까지 금융당국과 협의를 거쳐 업무규정을 개정하고 6월 29일까지 시장 개설을 마치겠다는 방침이다.

정부가 외국인의 국내 주식 투자 활성화를 위해 외국인 통합계좌를 추진한 가운데 오는 7월부터 국내 외환시장도 24시간 운영되는 만큼 한국거래소 역시 주식 거래시간 연장으로 보조를 맞추려는 행보로 풀이된다. 오전 7시에 개장할 경우 출근 시간대 거래 수요도 유의미하게 확보할 수 있어 수익성도 기대된다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



