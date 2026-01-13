장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)과 이준석 개혁신당 대표가 13일 국회에서 만나 악수하고 있다.
꼭 봐야할 주요뉴스"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
[포토] 장동혁-이준석 회동 '공천헌금·통일교 특검 연대' 본격화
2026년 01월 13일(화)
장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)과 이준석 개혁신당 대표가 13일 국회에서 만나 악수하고 있다.
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법
"요즘 누가 '아메' 마셔요"…스타벅스서 300만잔 팔린 '이 음료'
사고로 팔·다리 잃은 여성…'月 6000만원' 벌게 된 비결
200% 올랐는데도 "여전히 저평가"… 美 투자자가 콕 집은 종목은?
주 6일 '이것' 했다가 생리 끊긴 20대 여성…"여성호르몬 수치 50대 수준"
"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭
5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능
7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다
CES서 천공 목격한 이준석 "닮은 사람인줄…이름표 보고 당황"
대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견