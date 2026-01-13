본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

[포토] 장동혁-이준석 회동 '공천헌금·통일교 특검 연대' 본격화

김현민기자

입력2026.01.13 08:51

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
[포토] 장동혁-이준석 회동 '공천헌금·통일교 특검 연대' 본격화
AD
원본보기 아이콘

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽)과 이준석 개혁신당 대표가 13일 국회에서 만나 악수하고 있다.





AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

7배 비싸도 '오픈런'…두쫀쿠 열풍, 붕어빵까지 삼켰다

CES서 천공 목격한 이준석 "닮은 사람인줄…이름표 보고 당황"

대리 불러 주차장까지 다 왔는데…다음날 차에서 숨진채 발견

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"미래 아닌 현실"…엔비디아·구글이 먼저 찜한 '꿈의 에너지'

새로운 이슈 보기