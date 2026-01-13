SOL 배당성향탑픽 액티브, 상장…개정안 '배당성향' 반영한 업계 1호

신한자산운용은 최근 세법 개정 흐름 속에서 시장의 관심이 집중된 배당성향 기준을 투자 전략에 선제적으로 반영한 월배당 ETF인 'SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF'를 13일 유가증권시장에 상장한다.

SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF는 기업이 벌어들인 이익 중 얼마나 주주에게 환원하는지를 보여주는 배당성향을 핵심 투자 기준으로 삼는 국내 첫 번째 ETF다. 배당의 규모뿐 아니라 배당에 대한 의지와 지속가능성까지 함께 평가할 수 있다는 점에서, 배당성향 중심의 고배당 전략이 새로운 투자 기준으로 자리매김할 것으로 기대된다.

2025년 세법개정안에 따르면 전년 대비 현금배당이 감소하지 않은 기업 중 배당성향 40% 이상인 기업은 '배당 우수형', 배당성향 25% 이상이면서 전년 대비 현금배당이 10% 이상 증가한 기업은 '배당 노력형'으로 구분하고 있다. SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF는 이 같은 배당성향 요건을 충족하는 기업만을 포트폴리오에 편입할 수 있도록 비교지수 방법론을 구성했다.

김정현 신한자산운용 ETF사업총괄은 "고배당기업 배당소득 분리과세 제도는 당장 올해 지급되는 배당부터 적용한다"며 "기업들의 적극적인 배당성향 상향 조정 흐름 속에서 배당성향을 중심으로 한 배당 전략은 국내 증시의 중요한 투자 트렌드로 주목받을 것"이라고 소개했다.

이어 "'SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF'는 정책 변화로 기업의 주주환원이 강화되는 국면에서 배당 확정 구간과 연중 변화에 능동적으로 대응하는 액티브 전략을 통해 배당수익과 자본차익을 함께 추구할 수 있도록 설계한 상품"이라고 말했다.

그는 "다만 개정된 법안은 개별 기업의 배당에 대해서만 적용될 뿐, ETF의 분배금은 현재 배당소득 분리과세 대상에서 제외된다는 점을 인지하고 투자할 필요가 있다"고 덧붙였다.

SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF는 '좋은 배당성향' 기업을 보다 정확히 선별해 즉시 반영할 수 있도록 액티브 전략으로 운용된다. 배당이 확정되는 주주총회 전후뿐 아니라 배당 정책을 연중 모니터링하고, 배당성향이 개선되는 기업을 적시에 편입하는 방식으로 기민하게 대응한다.

국내 기업의 배당은 통상 1~2월에 잠정 실적과 가이던스를 통해 윤곽이 드러나고, 3월에는 감사와 주주총회를 거치며 최종 확정된다. 또한 최근에는 배당 기준일이 과거처럼 12월 말에 고정되지 않고 주주총회 전후로 이동하는 기업이 늘고 있는 점도 중요한 변화다.

김 총괄은 "과거와 달리 기업마다 배당 기준일이 상이하고, 이에 따른 수혜 강도 역시 차별화될 수 있어 유연성이 보강된 액티브 운용이 배당성향 중심의 배당 전략에 적합하다"고 설명했다.

이어 "그동안 가장 크게 지적돼 왔던 코리아 디스카운트 요인인 주주환원이 개선된다는 점은 한국 주식시장 전반의 신뢰 회복으로 이어질 수 있다는 점에서 의미가 크다"며, "국내 시장은 배당 정책 개선의 초입에 있어 관련 기업들의 가치 재평가 움직임이 본격화되는 국면에서 긍정적인 흐름이 이어질 수 있을 것"이라고 덧붙였다.

비교지수 기준 구성 종목은 우리금융지주, 기아, 삼성화재, KT&G, 현대엘리베이터, 삼성증권, BNK금융지주, NH투자증권 등 20개 종목이며, 액티브 ETF인 만큼 구성 종목과 비중은 운용 과정에서 달라질 수 있다.

SOL 배당성향탑픽 액티브 ETF의 첫 월배당을 오는 3월3일 지급한다.





