엔벤트릭 "뇌혈관 치료기기 '에보글라이드' 식약처 허가"

"한국인 혈관 특성, 현장요구 정밀 반영"

혈관계 의료기기 전문기업 엔벤트릭이 "뇌혈관 중재 시술용 원위부 접근 카테터(DAC) 'EVOGLIDE'(에보글라이드)의 식품의약품안전처 품목허가를 획득했다"고 13일 밝혔다.

에보글라이드는 뇌동맥류 및 뇌경색 치료 시 치료기기가 병변까지 안전하게 도달할 수 있게 통로 역할을 하는 의료기기다. 가늘고 복잡한 뇌혈관 구조 특성상 카테터의 유연성, 지지력, 추적성이 시술 성패를 가른다. 현재 국내외 DAC 시장은 마이크로벤션의 '소피아' 등 외산 제품이 독점하고 있다. 엔벤트릭은 이번 제품 개발 과정에서 한국인 혈관 특성과 임상 현장 요구사항을 정밀하게 반영했다.

특히 엔벤트릭의 독자 기술 플랫폼 'H-Flex 8'은 형상기억합금 코일과 브레이딩을 결합한 하이브리드 공법과 카테터를 8개 구간으로 나눈 가변 구조 설계로 유연성과 추진력을 동시에 확보했다. 시술 중 카테터가 꺾이는 킹크 현상을 최소화하면서도 넓은 내경을 확보해 시술 효율성을 높였다.

엔벤트릭은 DAC 외에도 스텐트 리트리버, 풍선 가이드 카테터 등을 패키지로 공급해 뇌혈관 중재 시술용 토탈 솔루션을 구축할 계획이다. 핵심 공정 자체 생산으로 글로벌 제품 대비 가격 경쟁력도 확보했다.

엔벤트릭은 프리미어파트너스, 쿼드자산운용, 산업은행, UTC인베스트먼트, 키움증권, 블루포인트파트너스 등으로부터 투자를 유치했다. 2024년 매출액은 전년 대비 약 2.5배 성장했고, 미국·유럽·동남아·중동 등 글로벌 시장 진출도 본격화하고 있다. 엔벤트릭은 이번 핵심 제품의 상용화를 기점으로 글로벌 시장 진출과 상장 준비에 박차를 가한다는 계획이다.

민지영·민성우 엔벤트릭 공동대표는 "글로벌 기업이 주도하던 뇌혈관 의료기기 시장에서 국산 제품의 기술적 완성도를 입증했다"며 "글로벌 뇌혈관 솔루션 리더로 도약하겠다"고 전했다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr



