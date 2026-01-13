수원시, 올 상반기 100일간 '민원함' 운영…민원·제안·고충·건의 접수

경기 수원시가 이달 15일부터 오는 4월24일까지 100일 동안 '폭싹 담았수다! 시민의 민원함'을 운영한다.

수원시는 더 많은 시민의 목소리를 듣고, 시민의 불편을 해결하기 위해 오는 15일 시민의 민원함 전담팀인 '시민소리해결팀'을 신설하고, 상하반기에 100일씩 '폭싹 담았수다! 시민의 민원함'을 운영하기로 했다고 13일 밝혔다.

시민의 민원함은 민원, 제안, 고충, 건의 등을 자유롭게 작성해 시청과 4개 구청, 44개 동 행정복지센터에 설치된다.

새빛톡톡 '신청접수' 메뉴에서 '시민의 민원함'을 검색해 온라인으로 신청해도 된다.

수원시는 접수한 민원을 매일 확인하고, 분류해 처리 담당 부서를 지정한다. 민원을 접수하면 민원을 제기한 시민에게 감사 문자메시지를 보내고, 민원 처리 실·국·소장, 구청장, 동장 책임제를 운용해 담당 부서가 민원을 제기한 시민에게 처리 결과를 안내한다.

수원시는 데이터 기반 관리 체계를 도입해 분야·지역·처리 기간·진행 단계 등 민원 데이터를 시각화하고, 장기·반복 민원을 관리한다.

또 지난해 제기된 민원과 연계해 관리하며 '추진 중'인 민원 처리 현황은 지속해서 현행화하고, '장기과제' 민원은 현재 기준으로 전면 재검토한다. 공직자들이 적극적으로 민원을 처리할 수 있도록, 민원 처리 우수공무원에게 모범공무원 포상, 적극행정 마일리지 부여 등 인센티브를 강화한다.

이재준 수원시장은 "시민들에게 더 가까이 다가가 더 많은 시민의 목소리를 듣겠다"며 "폭싹 담았수다! 시민의 민원함을 지속해서 운영해 시민이 체감할 수 있는 행정을 실현하겠다"고 말했다.

한편 수원시는 지난해 5월1일부터 100일 동안 '폭싹 담았수다! 시민의 민원함'을 통해 민원 1658건을 접수했고, 민원의 86%를 해결했다. 신속하고, 꼼꼼한 민원 처리로 시민들의 만족도는 70%였다.





