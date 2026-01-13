본문 바로가기
대신파이낸셜그룹, 나주시 취약계층에 '사랑의 성금' 전달

김진영기자

입력2026.01.13 09:48

시계아이콘00분 32초 소요
지역 취약계층 보호 강화
그룹, 사회적 책무 충실 이행
보육원·한부모가정 등 미래세대에 지원 집중

대신파이낸셜그룹이 지역사회에 온정의 손길을 보내고 있다.


대신송촌문화재단(이사장 양홍석)은 전라남도 나주시청과 가족센터, 어린엄마둥지, 이화영아원 등 총 9곳을 방문해 사랑의 성금을 전달했다고 13일 밝혔다.

나주시 차상위 장애 수당 대상자, 돌봄 사각지대에 놓인 취약 가구뿐 아니라 저소득 영유아·아동·청소년 등 지역의 미래를 이끌어갈 세대에게 지원이 집중된다.


단순한 기부를 넘어 지역 취약계층과 미래세대를 함께 포용하는 대신파이낸셜그룹의 지속 가능한 상생 활동이라는 점에서 의미를 더했다.


성금은 이어룡 대신파이낸셜그룹 회장이 직접 챙겼다. 앞서 이 회장은 지난해 11월에 충북 괴산군에도 사랑의 성금을 직접 전달하며, 사회공헌에 대한 각별한 관심을 드러낸 바 있다.

대신파이낸셜그룹은 '기업 이윤의 사회 환원'이라는 기업 이념 아래 '지속 가능한 나눔'을 실천하고 있다. 1991년 창업자인 양재봉 회장이 사재를 털어 설립한 대신송촌문화재단은 30년이 넘는 기간 동안 지역사회에서 문화·의료·복지 개선에 앞장서고 있다.


이어룡 대신파이낸셜그룹 회장은 "지역 아동 및 청소년들이 희망찬 내일을 꿈꿀 수 있도록 지원을 아끼지 않을 것"이라며 "대신파이낸셜그룹은 지역사회 속에서 다양한 사회공헌 활동을 통해 기업의 사회적 책무를 충실히 이행하겠다"고 말했다.

이어룡 대신파이낸셜그룹 회장(사진 오른쪽)이 김착한이 어린엄마둥지 원장에게 '사랑의 성금'을 전달하고 있다. 대신파이낸셜그룹

이어룡 대신파이낸셜그룹 회장(사진 오른쪽)이 김착한이 어린엄마둥지 원장에게 '사랑의 성금'을 전달하고 있다. 대신파이낸셜그룹

김진영 기자 camp@asiae.co.kr
