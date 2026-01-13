본문 바로가기
중진공, 美 실리콘밸리 스타트업 지원 체계 가동

김철현기자

입력2026.01.13 08:24

중기부 스타트업 벤처 캠퍼스 내 코리아스타트업센터 개소

중소벤처기업진흥공단은 국내 스타트업의 미국 시장 진출 및 수출 확대를 지원하기 위해 'K-스타트업센터(KSC) 실리콘밸리'를 개소했다고 13일 밝혔다.


중소벤처기업부의 스타트업벤처캠퍼스(SVC)에 9일(현지시간) 문을 연 KSC 실리콘밸리는 중진공의 6번째 KSC다. 센터는 ▲스타트업 입주공간 제공 ▲전문가 멘토링 ▲현지 특화 프로그램 ▲투자유치 네트워킹 등 현지 진출 창업기업을 대상으로 성장 단계별 지원을 할 계획이다.

중진공-StartX 업무협약 후 박장혁 중진공 글로벌성장이사(왼쪽)가 기념 촬영을 하고 있다. 중진공

센터에서는 개소식 이후 입주기업 20개 사의 현지 진출 성과를 공유하고, 기술 데모데이와 네트워킹을 진행했다. 입주기업 중 제노스큐브는 이날 현지 투자사와 대형투자를 확약하며, 입주기업의 현지 진출에 대한 기대감을 높였다. 중진공은 입주기업들에 기술 실증, 마케팅, 투자유치 등 중진공 실리콘밸리 프로그램을 지원할 예정이다.

중진공은 지난 8일 미국 실리콘밸리에서 액셀러레이터 '스타트엑스(StartX)'와 업무협약(MOU)도 체결했다. StartX는 미국 스탠퍼드대 출신 창업자를 중심으로 설립된 스타트업 액셀러레이터다. 중진공은 이번 협약을 통해 현지 특화 프로그램 협력, 우수 기업 소개(IR) 피칭 및 StartX 정규과정 연계 등을 추진한다.


협약의 주요 내용은 ▲현지 진출 스타트업과 스탠퍼드대 동문 기업 간 네트워킹 행사 개최 ▲현지 진출 스타트업 액셀러레이팅 협력 체계 구축 ▲유망 스타트업을 위한 양 기관 간 지원 프로그램 연계 등이다.


박장혁 중진공 글로벌성장이사는 "KSC 실리콘밸리가 국내 스타트업의 스케일업, 투자연계 및 기술협력을 선도하는 지원의 장이 되도록 할 것"이라며, "현지 유관기관뿐만 아니라 글로벌 기업과 협력해 국내 스타트업의 미국 시장진출 성공 스토리를 함께 만들어가겠다"고 말했다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

