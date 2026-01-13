본문 바로가기
韓, 국제재생에너지기구 차기 총회 의장국 지명…"에너지 전환 의지"

세종=이동우기자

입력2026.01.13 07:45

대한민국이 국제재생에너지기구(IRENA) 차기 총회 의장국으로 지명돼 2027년 1년간 글로벌 재생에너지 전환 논의를 주도한다.


정부는 아랍에미리트(UAE) 아부다비에서 지난 11~12일 열린 제16차 IRENA 총회에서 한국이 차기 제17차 총회 의장국으로 지명됐다고 13일 밝혔다. 지명은 한국시각으로 총회 종료 직전인 이날 새벽 이뤄졌다.

IRENA는 지속가능한 미래를 위한 에너지 전환과 재생에너지 확대를 목표로 2011년 설립된 국제기구다. 전 세계 171개국이 회원국으로 참여 중이다. 한국은 창립 초기부터 이사국으로 활동해 왔으며 총회 의장국으로 지명된 것은 이번이 처음이다.

국제재생에너지기구(IRENA)

의장국으로서 한국은 2027년 1년 동안 IRENA 총회를 주재하고, 글로벌 재생에너지 확산을 위한 주요 의제 설정과 국가 간 협력을 이끌게 된다. 이를 통해 재생에너지 중심의 에너지 대전환과 탈탄소 녹색 전환이라는 핵심 정책과제의 국제적 공조를 강화할 수 있을 것으로 정부는 기대하고 있다.


이번 총회에 수석대표로 참석한 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장은 "의장국 지명은 우리 정부의 재생에너지 중심 에너지전환 정책에 대한 국제적 공감대를 확인한 것"이라며 "차기 총회를 성공적으로 개최해 글로벌 청정에너지 거버넌스에서 대한민국의 위상을 높이고, 해외 프로젝트 수주 등 국제협력 분야에서도 실질적인 성과를 창출하겠다"고 말했다.


함께 참석한 조계연 외교부 기후환경변화외교국 심의관은 "재생에너지 분야의 유일한 국제기구인 IRENA 의장국 진출은 에너지전환 국제협력을 촉진하겠다는 우리나라의 의지를 보여주는 것"이라고 밝혔다.

정부는 이번 의장국 지명을 계기로 국제 재생에너지 논의의 중심에서 정책 리더십을 강화하고, 글로벌 기후위기 대응과 에너지 전환 논의에 보다 적극적으로 참여한다는 방침이다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

