산청군, 지리산 산청곶감축제 … 명품 곶감 입증

4일간 열린 지리산 산청곶감축제가 전국 각지의 관광객이 찾으며 성황리에 마무리됐다.

경남 산청군은 지난 8일부터 11일까지 시천면 산청 곶감 유통센터 일원에서 '제19회 지리산 산청곶감축제'를 개최했다고 13일 밝혔다.

이번 축제는 10년 연속 대한민국 대표 과일로 선정된 산청 고종시로 만든 명품 산청 곶감 등 다양한 먹을거리를 비롯해 다채로운 즐길 거리와 볼거리를 제공해 관광객들에게 큰 호응을 얻었다.

4일간 열린 이번 행사에는 서울, 제주 등 전국에서 관광객들의 발길이 이어졌다. 특히 곶감 판매장과 농특산물 장터 등 매출액이 8억 2000여만 원으로 농가소득 증대와 지역경제 활성화에 기여했다는 평가다.

축제는 지난 8일 단성면 남사예담촌에 위치한 국내 최고령인 641년을 자랑하는 산청 곶감의 원종인 고종시 나무에서 축제 성공개최를 기원하는 제례 행사로 시작했다.

제례 행사 이후 본격적으로 막을 올린 축제는 새해 가족 단위 관광객을 위한 다양한 프로그램이 운영됐다. 곶감 떡메치기와 곶감 떡 나누기, 무료 즉석사진관, 나만의 머그잔 만들기 체험 등 프로그램을 진행했다.

이와 함께 전통 민속놀이 체험과 곶감 포토존 운영 등 관광객이 직접 참여하며 즐길 수 있는 다양한 행사 프로그램이 마련돼 즐거운 추억을 선사했다.

그뿐만 아니라 인기가수 김용빈, 안성훈, 미스김 등 축하공연에는 많은 관광객의 발길이 이어지며 문전성시를 이뤘다.

또 축제 기간 동안 대한민국 대표 과일 10년 연속 최우수상을 받은 산청 고종시로 만든 산청 곶감 품평회, 산청 곶감 요리경진대회, 생산 농가 노래자랑, 행운권 추첨, 페이백 등 행사도 진행돼 눈길을 끌었다.

산청 곶감 품평회는 축제장을 찾은 전국 관광객들에게 산청 곶감의 우수성을 다시 한번 알리는 계기가 됐다.

산청군 관계자는 "많은 관광객이 이번 축제를 찾아 산청 곶감의 우수성과 인지도를 재확인하는 자리가 됐다"며 "지리산 산청곶감축제가 전국 최고의 축제로 더욱 발전할 수 있도록 내년 행사에도 다양한 프로그램을 준비해 관광객들에게 즐거운 추억을 간직할 수 있는 장을 마련하겠다"고 말했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



