본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

성남시, 환경개선부담금 1월 일시 납부하면 10% 감면

이종구기자

입력2026.01.13 07:14

시계아이콘00분 32초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1만1000여대 노후 경유차 소유주 대상
"6000원~4만8000만원 아껴"

경기 성남시는 3월과 9월 두 차례 나눠 내는 환경개선부담금을 1월에 일시 납부하면 10% 감면 혜택을 준다고 13일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공

성남시청 전경. 성남시 제공

AD
원본보기 아이콘

대상은 2012년 7월 이전에 제작된 1만1000여 대의 노후 경유차 소유주다.


시는 해당 경유 자동차 소유주에게 지난해 7월 1일부터 오는 6월 30일까지에 해당하는 환경개선부담금 13억2000만원을 올해 두 번에 나눠 부과할 계획이다.

이를 연납 기간인 이달 16일~31일 한꺼번에 내면 차량의 노후도, 배기량 등에 따라 산출·부과된 환경개선부담금의 10%에 해당하는 금액을 감면받아 최소 6000원에서 최대 4만8000원을 아낄 수 있다.


연납 신청은 위택스 홈페이지를 접속해 온라인으로 하면 된다. 각 구청 환경행정팀으로 전화 신청해도 된다.


납부는 전국 모든 은행, 위택스, 인터넷 지로, 신용카드, 가상계좌(농협), 인터넷뱅킹 등 다양한 방법으로 할 수 있다.

예전에 환경개선부담금을 연납한 경우라면 별도 신청을 하지 않아도 1월 중으로 연납 고지서를 받는다.


환경개선부담금은 환경오염물질 저감을 유도하기 위해 해당 물질 배출 원인자에게 대기환경 개선 비용 일부를 부담토록 하는 제도다. 납부 금액은 환경개선과 보전사업, 저공해 기술개발 연구 등에 쓰인다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

오래 살면 돈 더 드립니다

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

금융사 수장들 올해 키워드 'AI' 한 목소리…사상 최대 실적에도 위기감 확대

새로운 이슈 보기