본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

지역

경기도, 지방세 체납 건설기계 소유자 압류통해 45억3천만원 징수

이영규기자

입력2026.01.13 07:14

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도가 지게차나 굴착기를 계속 사용하면서도 지방세를 내지 않는 고액 체납 건설기계 업체들을 적발했다.


경기도는 지방세를 장기간 체납한 건설기계 소유자 382명을 대상으로 '시군 합동 현장 수색·징수 활동'을 벌여 45억3000만원의 체납 세금을 징수했다고 13일 밝혔다.

경기도는 앞서 지난해 3월부터 11월까지 건설기계를 소유한 체납자 923명의 사업장을 수색해 건설기계 1451대를 조사했다. 이 가운데 명의 변경이나 장비 노후로 압류 가치가 없는 경우 체납액을 자진 납부한 208대를 제외하고 나머지 1243대를 압류했다.


경기도가 지방세 체납으로 압류한 지게차

경기도가 지방세 체납으로 압류한 지게차

AD
원본보기 아이콘

압류된 1243대 중 체납자 382명이 소유한 605대를 통해 총 45억3000만원의 체납 세금을 징수했다. 또한 납부 의사가 없는 체납자가 보유한 건설기계 22대는 공매 절차가 진행 중이며, 향후 장비 처분 대금 역시 체납 세금 징수액에 포함할 계획이다.


압류됐지만 아직 실제 세금 징수로 이뤄지지 않은 나머지 616대는 올해 공매 등의 방법으로 추가 징수를 이어갈 예정이다.

노승호 경기도 조세정의과장은 "체납징수 강화와 탈루 세원 발굴은 공정한 조세 질서 확립을 위한 핵심 과제"라며 "'상습·고액 체납 제로'를 목표로, 고액 체납자를 체계적으로 관리하고 강도 높은 징수를 지속 추진하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

오래 살면 돈 더 드립니다

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

금융사 수장들 올해 키워드 'AI' 한 목소리…사상 최대 실적에도 위기감 확대

새로운 이슈 보기