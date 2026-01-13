박동식 사천시장, 외투기업 투자 현장 방문 … 성공사례 확산

해외 설명회와 투자유치 활동을

통해 기업 유치한 대표적인 성공사례

박동식 경남 사천시장이 외국인 투자기업 현장을 직접 찾아 기업과의 소통을 강화하며 투자유치 활성화에 나섰다.

13일 사천시에 따르면 박 시장은 최근 관내 외국인 투자기업을 방문해 생산시설과 경영 현황을 둘러보고, 기업 관계자들과 간담회를 갖는 등 현장 중심의 행정을 펼쳤다.

이번 방문은 글로벌 경기 불확실성 속에서도 지역에 투자한 기업들의 애로사항을 직접 청취하고, 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

박동식 사천시장, 외투기업 투자 현장 방문 단체사진. AD 원본보기 아이콘

박 시장은 현장에서 기업의 투자 진행 상황과 고용 현황, 향후 사업 확장 계획 등을 점검하고, 행정·제도적 불편 사항에 대해 허심탄회한 의견을 나눴다. 기업 관계자들은 인허가 절차 간소화, 기반시설 확충, 인력 수급 문제 등에 대한 지원을 건의한 것으로 전해졌다.

사천시는 이날 제기된 의견을 관련 부서와 공유해 개선 가능한 사항은 신속히 반영하고, 중장기 과제는 단계적으로 추진해 나갈 방침이다.

특히 외국인 투자기업이 안정적으로 정착하고 추가 투자가 이뤄질 수 있도록 맞춤형 행정 지원과 기업 친화적 환경 조성에 주력할 계획이다.

아울러 시는 관내 외국인 투자기업의 성공사례를 체계적으로 발굴·확산해 사천의 투자 여건과 성장 가능성을 국내외에 적극적으로 홍보할 방침이다. 이를 통해 글로벌 기업의 신뢰도를 높이고, 후속 투자와 신규 외국인 투자 유치로 이어지는 선순환 구조를 구축해 글로벌 투자유치 경쟁력을 한층 강화한다는 전략이다.

박동식 시장은 "외국인 투자기업의 성공사례는 또 다른 투자를 이끄는 가장 강력한 자산"이라며 "사천이 글로벌 기업들이 선택하는 투자 거점 도시로 도약할 수 있도록 현장 중심의 지원과 전략적인 투자유치 활동을 지속해 나가겠다"고 말했다.

한편 사천시는 앞으로도 정기적인 기업 현장 방문과 간담회를 통해 투자유치 기반을 강화하고, 국내외 우수 기업 유치에 박차를 가할 예정이다.





