본문 바로가기
Dim영역
정치
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

정당

민주당 윤리심판원, '공천헌금 의혹' 김병기 의원 제명 의결(상보)

이기민기자

입력2026.01.12 23:40

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

더불어민주당 윤리심판원이 12일 공천헌금 등 각종 비위 의혹이 제기된 김병기 의원에 대해 제명을 의결했다.


한동수 윤리심판원장은 이날 서울 여의도 당사 앞에서 기자들과 만나 "징계 시효 완성 여부와 사안의 중대성 등을 종합적으로 고려해 심의 안건에 대해서 제명 처분 의결했다"고 밝혔다.

이번 김 의원 징계 사유와 관련해 공천 헌금 관련 의혹 일부, 대한항공 호텔숙박권 수수 의혹, 쿠팡 오찬 관련 김영란법 위반 의혹 등이 포함됐다고 한 원장은 설명했다.


특히 공천헌금 의혹과 관련해 한 원장은 "일부 시효가 완성된 부분이 있고, 완성되지 않은 부분이 있다"며 "구체적으로는 징계 결정문들이 조사 대상자에게 송달된 후에 7일 이내 재심 신청할 수 있는 권리들 보장돼있다. (구체적 사유도) 결정문에 담길 것"이라고 전했다.


민주당은 오는 14일 최고위원회의에서 윤리심판원 결정을 보고받은 후 15일 의원총회를 열어 이를 추인하는 절차를 거칠 예정이다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘




이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

오래 살면 돈 더 드립니다

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"日 안가요" 한국으로 갈아탄 中 관광객들

새로운 이슈 보기