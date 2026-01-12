본문 바로가기
'6700억 입찰 담합' 효성重·현대일렉 임직원 구속…"증거 인멸 염려"

염다연기자

입력2026.01.12 23:40

한국전력공사가 발주한 설비 장치 입찰에서 담합한 혐의를 받는 효성중공업과 HD현대일렉트릭의 임직원이 12일 구속됐다.

남세진 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 위반 등 혐의를 받는 효성중공업 상무 최모씨와 현대일렉트릭 부장 정모씨에 대한 영장실질심사를 진행한 뒤 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 구속영장을 발부했다.


앞서 서울중앙지검 공정거래조사부(부장검사 나희석)는 2015∼2022년 한전이 가스절연개폐장치 구매를 위해 진행한 6700억원 규모의 일반경쟁·지역 제한 입찰에서 사전에 물량을 배분하기로 합의한 뒤 차례로 낙찰받는 데 관여한 혐의로 이들의 구속영장을 청구했다.

검찰은 담합 행위로 인해 가스절연개폐장치의 낙찰가가 오르고 전기료가 인상되는 등 소비자 피해가 발생했다고 보고 있다.


담합 과정에서 기획과 조율을 담당하는 등 총무 역할을 한 혐의를 받는 LS일렉트릭 전 실장 송모씨와 일진전기 고문 노모씨도 구속기소됐다.


앞서 사건을 조사한 공정거래위원회는 이들 사업자에 시정명령을 하고 과징금 391억원을 부과하고 효성중공업 등 6개 기업을 검찰에 고발했다. 검찰은 지난해 10월 이들 업체를 압수수색하며 수사에 나섰다.




염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

