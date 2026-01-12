사고로 팔·다리 잃은 여성…'月 6000만원' 벌게 된 비결

장애인 고용 앞세운 구두 세척 공장 운영

월 매출 6000만원

교통사고로 왼쪽 팔과 다리를 잃은 한 중국인 인플루언서가 장애인들에게 일자리를 제공하는 구두 세척 사업을 시작해 눈길을 끌고 있다.

11일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 인플루언서 웡신이(30)가 장애인 고용을 중심으로 한 구두 세척 공장을 운영하고 있다고 전했다.

교통사고로 왼쪽 팔과 다리를 잃은 중국인 인플루언서 웡신이(30). SCMP 원본보기 아이콘

매체에 따르면 웡은 2020년 친구가 몰던 포르쉐 스포츠카 사고로 중상을 입어 왼쪽 팔과 다리를 절단했다. 그는 세 차례 심장마비를 겪었고 생존을 위해 14번의 수술을 받았다.

사고 이후 웡의 남자친구는 그를 버렸으며 사고에 무사히 살아남은 친구도 치료비 지원을 중단했다. 웡은 자신의 상태를 완전히 받아들이기까지 1년이 걸렸고 새로운 이름인 '유유'를 지어 자신의 재탄생을 기념했다.

매체는 웡이 장애를 얻은 뒤에도 예전과 다르지 않다는 것을 증명하기 위해 더 치열하게 살기 시작했다고 전했다. 그는 2022년 요가복 사업을 시작했고 직접 모델로 나서 제품을 홍보했다.

교통사고로 왼쪽 팔과 다리를 잃은 중국인 인플루언서 웡신이(30). SCMP 원본보기 아이콘

지난해에는 고향인 광시좡족자치구 인근 광둥성에 구두 세척 공장을 열었다. 현재 직원은 10명이며 이 가운데 절반이 장애인이다. 웡은 직원들의 상태에 맞춰 업무를 배분했다. 청각 장애가 있는 직원에게는 소음이 큰 세척 기기 조작을 맡겼고, 소아마비 병력이 있는 남성에게는 세밀한 손작업을 담당하게 했다.

웡은 "장애는 한 사람의 한계를 규정하는 것이 아니라, 그 사람의 고유성을 규정하는 것"이라며 "장애인들은 나름의 장점을 가지고 있다. 그들에게 필요한 것은 기회"라고 강조했다.

현재 공장은 하루 700~800켤레의 신발을 세척하고 있으며 월 매출은 약 30만위안(약 6300만원)에 이른다. 웡의 사회관계망서비스(SNS) 계정 팔로워 수는 50만명에 육박한다.

웡은 자신의 영향력을 활용해 다른 장애인들의 사업을 홍보하고 기금 모금에도 나서고 있다. 그는 백혈병을 앓는 12세 소녀의 치료비 80만 위안 모금을 도왔고 하반신 마비 여성과 화상 환자가 운영하는 숙소를 홍보해 일자리 마련에도 힘을 보태고 있다.





서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr



