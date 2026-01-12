中-EU 전기차 협상 합의…"EU, 가격약정 지침 둘 것"

"객관적·공정한 방식 평가 확인"
중국과 유럽연합(EU)이 중국산 전기차 수출 문제를 두고 갈등을 빚어온 가운데 타협점을 찾았다. 중국 업체가 EU에 전기차를 수출할 때 가격 약정 신청서를 내고 EU가 이를 평가하는 방식으로 이뤄질 예정이다.
지난 9일 벨기에 브리쉘에서 열린 브리쉘 모터쇼 2026에서 중국 전기차 업체 BYD가 제품을 선보인 모습. 연합뉴스
중국 상무부는 12일 홈페이지에 중국과 EU 간 전기차 협상 진행 상황과 관련한 공지를 내고 "양측은 EU에 순수 전기차를 수출하는 중국 수출 업체들의 가격 약정과 관련한 일반적인 지침을 제공할 필요가 있다는 데 의견을 같이 했다"고 설명했다.
상무부는 "이를 위해 EU가 '가격 약정 신청 제출에 관한 지침 문서'를 발행할 예정"이라며 "해당 문서에서 EU가 비차별 원칙을 견지하고, 세계무역기구(WTO) 규칙 관련 규정에 따라 각 가격 약정 신청에 동일한 법적 기준을 적용하며 객관적이고 공정한 방식으로 평가하겠다고 확인할 것"이라고 했다.
앞서 양국은 EU가 중국산 전기차에 관세를 부과한 뒤 중국이 보복 조치를 하면서 마찰을 빚어 왔다. 중국 전기차 업체에 관세를 두기보다는 특정 가격 밑으로 팔지 않겠다는 하한선을 정하는 가격 약정 협상을 해온 상태다.
세종=김평화 기자 peace@asiae.co.kr
꼭 봐야할 주요뉴스"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>