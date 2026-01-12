인권위, 올해 새벽배송·AI 노동인권 문제 들여다본다

간병인 등 돌봄 노동자 문제 포함

올해 국가인권위원회가 새벽 배송 등 노동 관련 인권 침해 문제와 인공지능(AI)이 노동 인권에 미치는 영향 등을 살피기로 했다.

인권위는 12일 올해 처음 전원위원회를 열고 이런 내용의 '2026 위원회 업무계획 의결의 건'을 논의했다.

인권위는 이날 간병인 등 돌봄 노동자와 새벽 배송 및 택배 노동자 등과 관련한 노동 인권 문제를 과제로 내놨다.

또 인공지능(AI)이 노동 인권에 미치는 영향에 대한 실태 조사 추진도 업무 계획에 포함했다.

디지털 시대 정보 인권 보호와 관련한 과제와 치매 노인의 인권 보호 방안 연구, 수사 제도 개편 등도 과제로 꼽았다.

인권위는 관련 내용을 보완해 오는 26일 열리는 전원위에서 의결을 진행할 방침이다.





