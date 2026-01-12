본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

영남

전몰군경미망인회 부산지부, 한부모 가족 희망나눔 기부

영남취재본부 조충현기자

입력2026.01.12 17:26

시계아이콘00분 19초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

사랑샘에 기부금 200만원·물품

헌옷 모으기 캠페인으로 마련

대한민국 전몰군경미망인회 부산지부(지부장 박은주)는 대한사회복지회 사랑샘(원장 김예지)에 희망나눔 기부금 200만원과 기부 물품을 전달했다고 9일 전했다.


대한사회복지회 사랑샘은 6세 미만 자녀를 양육하는 한부모 가족을 대상으로 생활 안정과 자립을 지원하는 양육지원시설이다.

이번 기부금은 대한민국 전몰군경미망인회 부산지부 소속 16개 지회 지회장과 회원들이 참여한 헌 옷 모으기 캠페인을 통해 마련, 기부 물품은 서원나눔의 후원으로 준비됐다. 전달된 기부금과 물품은 한부모 가족의 생활 지원과 자립 프로그램 운영에 사용될 예정이다.


박은주 대한민국 전몰군경미망인회 부산지부장은 "16개 지회장과 회원들의 적극적인 참여로 이번 나눔이 더욱 뜻깊게 마련됐다"며 "지역사회를 위한 나눔 활동을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

전몰군경미망인회 부산지부가 한부모 가족을 위해 희망나눔 기부를 하고 있다.

전몰군경미망인회 부산지부가 한부모 가족을 위해 희망나눔 기부를 하고 있다.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

오래 살면 돈 더 드립니다

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"日 안가요" 한국으로 갈아탄 中 관광객들

새로운 이슈 보기