여수광양항만공사, 신임 사장 공개 모집한다

여수·광양항의 미래 경쟁력 이끌 최고경영자 선임

여수광양항만공사(YGPA, 사장 직무대행 황학범)는 여수광양항을 글로벌 경쟁력을 갖춘 해운산업 중심기지로 육성하고, 국가경제와 지역사회 발전을 선도할 신임 사장을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.

이번 공모는 항만·물류 분야를 비롯한 관련 영역에서 전문성과 경영 역량, 청렴한 리더십을 두루 갖춘 인재를 선임하기 위한 것으로, YGPA는 능력 중심의 공정하고 투명한 절차를 통해 최고경영자를 선발할 계획이다.

YGPA 사장은 최고경영자로서 중장기 비전 제시, 조직 운영 및 경영 전반을 총괄하게 되며, 임기는 3년으로 경영 성과 등에 따라 1년 단위 연임이 가능하다.

지원 자격은 공사 업무 전반에 대한 전문지식과 함께 최고경영자로서의 리더십, 조직관리 및 경영능력, 해당 분야와 관련한 지식과 경험, 청렴성과 도덕성 및 건전한 윤리의식 등을 갖춘 사람으로, 관련 법령에 따른 결격사유가 없어야 한다.

지원서 접수기간은 2026년 1월 12일 16시부터 26일 18시까지이며, 방문 또는 등기우편을 통해 접수할 수 있다. 이후 서류심사와 면접심사를 거쳐 최종 후보자를 선정할 예정이다.

한편, YGPA는 이번 공개모집을 통해 급변하는 해양·물류 환경 속에서 여수·광양항의 지속 가능한 성장 전략을 제시하고, 지역과 상생하는 공공기관 경영을 실현할 수 있는 리더를 선임한다는 방침이다.





