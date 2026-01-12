우리카드, 금융소비자보호 헌장 선포

진성원 사장 및 전체 임원 등 참석

8대원칙 발표…고객이익 중심경영

우리카드는 금융소비자보호를 경영 활동의 최우선 가치로 삼기 위해 '금융소비자보호 헌장'을 선포했다고 12일 밝혔다.

진성원 우리카드 대표.

행사는 지난 9일 서울 종로구 광화문 우리카드 본사에서 진성원 대표이사를 비롯한 임직원이 참석한 가운데 진행했다.

헌장은 '금융이 금융소비자의 일상과 신뢰 위에 존재한다'는 인식 아래 총 8개의 금융소비자보호 원칙과 실천 기준으로 구성됐다.

금융소비자보호법 및 금융당국의 소비자보호 정책 기조를 충실히 반영해 상품개발부터 판매, 사후관리 전 과정에서 소비자의 권익을 실질적으로 보호하기 위한 우리카드의 원칙과 실행 기준을 담았다.

헌장 내용은 ▲고객 이익 중심 경영 ▲사후적 구제에서 벗어난 사전예방 중심 소비자보호 ▲충분한 설명과 알권리 보장 ▲금융취약계층 보호 ▲책임있는 판매문화 정착 ▲신속·공정한 민원 처리 ▲디지털 금융환경 정보보호 강화 ▲금융소비자보호 거버넌스 체계 확립 등이다.

향후 실적이나 관행 중심의 영업에서 벗어나 고객의 필요와 적합성을 최우선으로 고려하는 책임판매 원칙을 강화하고 불완전판매 예방을 위한 내부통제 및 사전협의 체계를 고도화할 예정이다.

고령자·청년·장애인 등 금융취약계층 특성을 반영한 맞춤형 보호 절차를 운영해 금융접근성과 보호 수준도 동시에 높일 계획이다.

우리카드 관계자는 "헌장은 선언에 그치지 않고 모든 임직원이 업무 일선에서 최우선적으로 실천해야 할 행동 기준"이라며 "금융소비자 보호가 기업의 지속 가능성과 직결된다는 인식 아래 소비자가 신뢰할 수 있는 카드사로 자리매김하겠다"고 말했다.





문채석 기자



