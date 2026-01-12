김수영 광주 서구의원, 광주경찰청장 감사장 받아

서구 금주·금연 조례 개정…주민복리 증진 기여

광주광역시 서구의회 김수영 의원(양·양3동·농성1·2동·화정1·2동)은 최근 김영근 광주광역시경찰청장으로부터 감사장을 받았다고 12일 밝혔다.

김 청장은 김 의원이 평소 경찰을 이해하고 적극 협조했으며, 특히 경찰행정 발전에 기여한 공이 크므로 이에 깊은 감사를 드린다고 밝혔다.

특히, '광주광역시 서구 금연환경 조성 및 간접흡연 피해방지 조례'와 '광주광역시 건전한 음주문화 조례'개정을 통해 서구청과 경찰이 협업할 수 있는 환경을 조성하며, 지역 특성에 맞는 치안 서비스 강화에 크게 기여했다는 평가다.

김 의원은 "지난 금연·금주 관련 조례를 개정하면서 경찰행정의 어려움을 극복하고, 주민의 복리 증진에 도움을 줄 수 있어서 기쁘다"고 소감을 밝혔다.

한편, 김 의원은 여의도정책연구원에서 2022년과 2023년에 '최우수상'을 '2025 지방자치 평가 의정·정책 대상'에서는 '대상'을 받아 광주시·구의원중 유일하게 3관왕을 달성했다.





