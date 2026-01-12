"사실상 교육감 통합선거"…강기정, 교육행정통합 추진단 환영

교육자치 격상·교원 신분 보장 약속

광주·전남 교육감 추진단 구성 합의

광주·전남 교육행정 통합 논의가 본격화됐다. 양 지역 교육감이 통합 추진단 구성에 합의한 데 이어, 강기정 광주시장이 통합 교육자치의 제도적 보완을 약속했다.

강기정 광주광역시장이 12일 전남 나주시 전남연구원 최상준홀에서 열린 민관합동 실무기구인 '광주·전남 행정통합추진협의체' 첫 회의에 참석해 인사말을 하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

강기정 광주시장은 12일 자신의 페이스북을 통해 이정선 광주시교육감과 김대중 전남교육감이 '광주·전남 교육행정통합추진단' 구성에 합의한 데 대해 "사실상 교육감 통합선거를 치르자는 의미로 다가온다"며 환영의 뜻을 밝혔다. 그는 "교육 자치가 확실히 보장될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

강 시장은 교육자치 보장을 위한 두 가지 원칙도 제시했다. 행정통합 특별법에서 교육자치를 기존 '장(章)'이 아닌 독립적인 '편(編)'으로 구성해 헌법 제31조가 보장하는 교육의 자주성·전문성·정치적 중립성이 존중되도록 하겠다고 했다. 또 교육 공직자의 신분은 현재 위치에서 불이익이 없도록 법률에 명시하겠다고 밝혔다. 강 시장은 "두 교육감의 합의가 광주·전남 통합과 교육자치 발전의 디딤돌이 되리라 믿는다"고 덧붙였다.

이정선 광주광역시교육감과 김대중 전라남도교육감은 12일 광주시교육청 상황실에서 광주·전남 행정 통합에 찬성하고 협력을 다짐하는 공동발표문을 채택했다. 광주시교육청 제공 원본보기 아이콘

앞서 광주시교육청과 전남도교육청은 이날 공동발표문을 통해 광주·전남 행정통합에 찬성하고 긴밀히 협력하기로 했다. 두 교육청은 행정통합 과정에서 교육자치 보장을 위해 함께 노력하고, 교육 현장의 목소리를 반영해 미래인재 양성에 총력을 다하기로 했다. 이를 위해 '광주·전남 교육행정통합추진단'을 구성해 운영하기로 했다.

이정선 교육감은 "인사상 불안 없이 더 나은 교육환경을 만드는 교육통합이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 밝혔고, 김대중 교육감은 "통합을 통한 대전환이 아이들의 미래를 위해 필요하다"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



