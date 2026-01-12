'4620선 고지 탈환' 코스피, 7거래일 연속 랠리

장중·종가 사상 최고치 경신

코스닥도 상승 마감

12일 코스피는 기관 매수세에 힘입어 4620선을 돌파하며 종가 기준 사상 최고치를 다시 썼다. 코스닥도 강보합권에서 상승 마감했다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.84% 오른 4624.79에 거래를 마쳤다. 전장보다 1.17% 뛴 4639.89로 출발한 지수는 장중 한때 4652.54까지 치솟으며 장중 사상 최고치도 갈아치웠다. 오후 들어 상승분을 반납해 하락 전환하기도 했으나, 장 후반 다시 상승 폭을 키워 7거래일 연속 상승 마감에 성공했다.

기관이 홀로 2089억원을 사들이며 상승장을 주도했다. 반면 개인과 외국인은 각각 1001억원, 3512억원을 팔아 치웠다.

업종별로는 건설이 8.49% 올라 가장 높은 상승률을 보였다. 메타가 원전 기업들과 대규모 공급계약을 체결했다는 소식에 국내 원전 관련주인 현대건설 현대건설 000720 | 코스피 증권정보 현재가 91,100 전일대비 15,300 등락률 +20.18% 거래량 10,105,765 전일가 75,800 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 국민연금, AI 소부장株 팔고 '저PBR·밸류업' 담았다현대건설, 연간 수주 25조원 돌파…국내 건설사 최초올해 10대 건설사 정비사업 수주액 퀀텀점프[부동산AtoZ] 전 종목 시세 보기 close 이 20%대 상승한 영향이다. 금속(3.35%) 기계·장비(3.28%) 운송·창고(3.06%) 비금속(2.97%) 전기·가스(2.87%) 등도 강세로 마감했다. 제약(-0.96%) 부동산(-0.47%) 섬유·의류(-0.17%) 보험(-0.13%) 등은 하락했다.

반도체 '투톱' 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 138,800 전일대비 200 등락률 -0.14% 거래량 25,105,930 전일가 139,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 [CES 2026]갤럭시 Z 트라이폴드, 씨넷 어워드 2관왕…최고의 제품 선정[특징주]저스템, 삼성전자 추가 수주 소식에 '上' 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까 전 종목 시세 보기 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 749,000 전일대비 5,000 등락률 +0.67% 거래량 3,329,793 전일가 744,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close 는 상승 출발했으나, 단기 급등 부담과 삼성전자 실적 효과 소멸 등으로 숨 고르기에 들어갔다. 삼성전자는 0.14% 빠지며 13만8800원으로 마감했고, SK하이닉스는 0.67% 올라 74만9000원으로 거래를 마쳤다. 이 밖에 시가총액 상위 종목 가운데 LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 379,000 전일대비 16,000 등락률 +4.41% 거래량 429,789 전일가 363,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화LG에너지솔루션, 2025년 4분기 '적자'…'ESS 전환' 시험대(종합) 전 종목 시세 보기 close (4.41%) 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 367,000 전일대비 1,000 등락률 +0.27% 거래량 3,027,809 전일가 366,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신멀찍이 멈춰 "뭐지" 했는데 '갑툭튀' 행인 등장…'정교함 끝판' 현대차 로보택시[CES 2026] 전 종목 시세 보기 close (0.27%) 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 88,100 전일대비 3,900 등락률 +4.63% 거래량 11,400,912 전일가 84,200 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 반도체 이익 사이클 힘받는다…코스피 상단 추가로 열릴까코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신반도체 성장 모멘텀…코스피 추가 상승 기대감 확대 전 종목 시세 보기 close (4.63%) 등이 상승 마감했다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,859,000 전일대비 19,000 등락률 -1.01% 거래량 68,736 전일가 1,878,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화삼성바이오로직스, 영업익 2조시대 여나 전 종목 시세 보기 close (-1.01%) HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 604,000 전일대비 5,000 등락률 -0.82% 거래량 435,971 전일가 609,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화美조선소 늘리고 로봇 도입… 한화 '마스가 선봉' 전 종목 시세 보기 close (-0.82%) 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,212,000 전일대비 2,000 등락률 -0.16% 거래량 282,469 전일가 1,214,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 같은 종목 샀는데 수익이 다르다? 4배 투자금을 연 4%대 금리로코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신[클릭 e종목]"한화에어로, 차세대발사체 개발 성과에 달렸다" 전 종목 시세 보기 close (-0.16%) SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 427,500 전일대비 3,000 등락률 -0.70% 거래량 345,201 전일가 430,500 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼성바이오, 시총 3위 탈환…연초부터 시총 경쟁 재점화[신년사]김정규 SK스퀘어 사장 "AI가 성장 열쇠…도태되면 생존 걱정" 전 종목 시세 보기 close (-0.70%) 등은 하락 마감했다.

같은 날 코스닥은 전 거래일 대비 0.20% 오른 949.81에 마감했다. 지수는 전장보다 0.06% 뛴 948.48로 출발한 뒤 상승 폭을 키워 장중 한때 957.37까지 치솟기도 했다.

개인이 996억원을 순매수하며 지수 상승을 견인했고, 외국인과 기관은 각각 75억원, 686억원을 내다 팔았다.

업종별로는 금융(3.82%) 금속(3.74%) 운송장비·부품(3.09%) 비금속(3.05%) 전기·전자(2.58%) 섬유·의류(1.71%) 등의 순으로 상승 폭이 높았다. 반면 일반서비스(-3.43%) 통신(-1.08%) 제약(-0.86%) 유통(-0.45%) 등은 하락 마감했다.

시총 상위 종목들의 희비는 엇갈렸다. 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 151,300 전일대비 9,400 등락률 +6.62% 거래량 621,211 전일가 141,900 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close (6.62%) 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 93,800 전일대비 5,800 등락률 +6.59% 거래량 3,085,608 전일가 88,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 예상 못한 기회가 찾아왔는데 투자금이 부족해 고민된다면?코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피 전 종목 시세 보기 close (6.59%) 등 이차전지주를 포함해 HLB(7.71%) 삼천당제약 삼천당제약 000250 | 코스닥 증권정보 현재가 260,500 전일대비 14,000 등락률 +5.68% 거래량 592,242 전일가 246,500 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (5.68%)이 올랐지만, 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 475,500 전일대비 35,500 등락률 -6.95% 거래량 740,896 전일가 511,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 예상 못한 기회가 찾아왔는데 투자금이 부족해 고민된다면?코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신 전 종목 시세 보기 close (-6.95%) 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 201,500 전일대비 3,000 등락률 -1.47% 거래량 569,159 전일가 204,500 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신삼전·하이닉스 약세…4520선으로 내려온 코스피 전 종목 시세 보기 close (-1.47%) 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 444,000 전일대비 1,000 등락률 -0.22% 거래량 140,609 전일가 445,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착 전 종목 시세 보기 close (-0.22% ) 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 177,100 전일대비 4,700 등락률 -2.59% 거래량 242,245 전일가 181,800 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'외국인·기관 팔자' 코스피, 하락 출발 후 약보합 등락 전 종목 시세 보기 close (-2.59%) 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 72,900 전일대비 700 등락률 -0.95% 거래량 169,732 전일가 73,600 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감'전약후강' 코스피, 사흘째 최고가 랠리…4500선 안착코스피, 반도체 차익 실현에 하락 출발…코스닥은 보합 전 종목 시세 보기 close (-0.95%) 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 254,000 전일대비 12,000 등락률 -4.51% 거래량 143,528 전일가 266,000 2026.01.12 15:30 기준 관련기사 코스피 신고가로 상승출발…역대 최고가 경신6거래일 연속 상승…코스피 사상 최고치 경신4620선 찍은 코스피, 단기 급등 부담에 상승분 반납 마감 전 종목 시세 보기 close (-4.51%) 등은 내림세를 보였다.

임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "내일 미국 12월 소비자물가지수(CPI) 발표와 한일 정상회담이 예정된 가운데 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란, 베네수엘라, 쿠바, 그린란드 등 지정학적 이슈에 대해 강경 발언을 이어가고 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장에 대한 수사 개시 등 불확실성 요소도 있어 주목할 필요가 있다"고 분석했다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr



