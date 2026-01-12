파월 Fed 의장 "형사 기소는 금리 결정에 대한 정치적 압력"

파월 의장, 연방검찰 소환 관련 성명서 발표

"통화정책 정치적 압력…강경히 맞서겠다"

제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 AD 원본보기 아이콘

제롬 파월 미국 연방준비제도(Fed) 의장이 법무부로부터 Fed 건물 리모델링 관련 연방검찰의 소환장을 받은 것과 관련해 "이 전례 없는 조치는 행정부의 위협과 지속적인 압박이라는 맥락에서 봐야 한다"고 비판했다.

11일(현지시간) 블룸버그에 따르면 파월 의장은 서면 및 영상 성명문을 통해 "형사 기소는 Fed가 대통령의 뜻을 따르지 않고 오직 국민을 위해 무엇이 최선인지 판단해 기준금리를 결정했기 때문에 벌어진 일"이라고 밝혔다.

그는 "이번 새로운 위협은 지난해 6월 나의 증언이나 청사 개보수와 관련된 것이 아니고, 의회의 감독 역할에 관한 문제도 아니다"며 "이것은 구실"이라고 지적했다.

파월 의장은 "이번 일은 Fed가 경제 상황에 근거해 기준금리를 설정할 수 있느냐, 아니면 정치적 압력에 의해 통화정책이 좌우되느냐의 문제"라고 지적했다. 이어 "공적 임무는 때로는 위협에 강력하게 맞서야 한다"며 "나는 상원 인준청문회에서 확인한 미국민을 위한 나의 임무를 계속할 것"이라고 마무리했다.

트럼프 대통령은 그동안 파월 의장을 향해 공개적으로 기준금리 인하를 압박해왔다. 이와 함께 여러 차례 해임 가능성과 Fed 리모델링 관련 소송도 시사한 바 있다.

Fed 위원들은 지난달 기준금리를 3.5%~3.75%로 인하하며 3개월 연속 내렸다. 이후 Fed 이사들은 인플레이션과 고용 관련 추가 데이터가 나올 때까지 추가 인하는 없을 것이라고 시사했다.

한편, 이날 미 워싱턴D.C 연방검찰청은 9일 파월 의장에게 소환장을 보냈다. 연방검찰은 파월 의장이 지난해 6월 상원 은행위원회 청문회에서 Fed 건물 리노베이션 공사 내역 관련 허위 증언을 했다는 혐의를 들여다보는 것으로 알려졌다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>