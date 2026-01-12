본문 바로가기
[부고]정재준(아리바이오 대표이사)씨 모친상

장효원기자

입력2026.01.12 16:01

▲변정애씨 별세, 정재준(아리바이오 대표이사)씨 모친상 = 12일, 서울 신촌세브란스병원 장례식장 특1호실, 발인 14일 오전 9시, 장지 괴산호국원. ☎ 02-2227-7500





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
