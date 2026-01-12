광주·전남 통합 시동…민관 추진협의체 닻 올렸다

12일 첫 회의 열고 특별법·의견수렴 로드맵 논의

강기정·김영록 참석, 시·도민 공론화 절차 본격화

광주·전남 행정통합을 논의할 민관 합동 실무기구가 공식 출범했다.

광주광역시와 전라남도는 12일 나주 전남연구원에서 '광주·전남 행정통합 추진협의체' 발족식과 첫 회의를 열고 행정통합 특별법과 시·도민 의견수렴, 공론화 방안을 논의했다.

12일 나주 전남연구원에서 열린 광주·전남 행정통합 추진협의체 첫 회의에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 광주시 제공 AD 원본보기 아이콘

추진협의체는 광주·전남 각계 대표 20명으로 구성된 민관 합동 기구다. 당연직 공동위원장은 김영문 광주시 경제문화부시장과 강위원 전남도 경제부지사가 맡고, 민간 공동위원장은 정영팔 광주지방시대위원장과 조보훈 전 산업단지공단 부이사장이 각각 선임됐다. 위원은 양 시·도 의회와 시·군·구 의회, 기초자치단체장, 경제·사회단체, 교육·문화계 대표 등으로 꾸려졌다.

이날 회의에는 강기정 광주시장과 김영록 전남지사, 협의체 위원 등 30여 명이 참석했다. 참석자들은 지난 9일 이재명 대통령 주재 오찬 간담회 결과를 공유하고, 특별법 방향과 공론화 절차를 점검했다.

광주시와 전남도는 지난 2일 '광주·전남 대통합 공동선언' 이후 추진기획단을 구성한 데 이어 이번 협의체 발족으로 행정통합 논의의 실행력을 높였다고 설명했다. 협의체는 행정통합의 기본 방향 설정, 특별법안 제안, 시·도민 참여 공론화 방안 마련을 맡는다.

시·도는 지역별·계층별 의견을 반영하기 위해 '광주·전남 대통합 소통 플랫폼'을 지난 8일부터 운영 중이며, 27개 시·군·구를 순회하는 설명회와 간담회도 단계적으로 진행할 계획이다. 이를 토대로 행정통합 법률안을 공동 마련해 중앙부처와 국회 협의를 거쳐 2월 내 특별법 통과를 목표로 한다는 방침이다.

김영록 전남지사는 "대한민국 제1호 통합 특별시의 성공적 출범을 함께할 협의체가 오늘 출범해 뜻깊다"며 "기본안을 마련해 다음 주 월요일부터 전남 시·군을 대상으로 직접 설명회를 열겠다"고 말했다.

강기정 시장은 "추진협의체는 시·도민의 목소리를 듣고 입법을 지원하는 역할을 맡게 될 것"이라며 "무한대의 상상력으로 광주·전남 통합의 미래를 그려달라"고 말했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>