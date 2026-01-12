본문 바로가기
Dim영역
사회
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

일반

남양주시, 화도읍 창현2리 마을회관 새롭게 문열어

이종구기자

입력2026.01.12 15:58

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 남양주시는 12일 화도읍 창현리 50-2번지 일원에서 창현2리 마을회관 준공식을 개최했다고 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 12일 화도읍 창현리 50-2번지 일원에서 창현2리 마을회관 준공식을 개최하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 12일 화도읍 창현리 50-2번지 일원에서 창현2리 마을회관 준공식을 개최하고 있다. 남양주시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 준공식은 금남5지구 물류센터 개발사업 중 공공기여 방안으로 추진된 마을지원사업의 일환으로, 새롭게 조성된 공간의 완공을 기념하고 지역 주민들과의 소통을 강화하기 위해 마련됐다.


이날 행사에는 주광덕 남양주시장을 비롯해 국회의원, 도·시의원, 화도읍 기관·사회단체장, 마을 주민 등 150여 명이 참석했다. 참석자들은 사업 경과보고를 시작으로 기념사와 축사, 테이프 커팅식 등을 함께하며 마을회관의 새 출발을 축하했다.

신축된 창현2리 마을회관은 총사업비 약 6억 원을 투입해 지상 1층, 연면적 273㎡ 규모로 조성됐다. 주민들이 일상 속에서 소통하고 다양한 공동체 활동을 이어갈 수 있는 생활 밀착형 공간으로, 앞으로 지역 커뮤니티 중심 역할을 할 것으로 기대된다.

주광덕 남양주시장이 12일 화도읍 창현리 50-2번지 일원에서 창현2리 마을회관 준공식을 개최하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 남양주시장이 12일 화도읍 창현리 50-2번지 일원에서 창현2리 마을회관 준공식을 개최하고 있다. 남양주시 제공

원본보기 아이콘

주광덕 시장은 "창현2리 마을회관은 주민들의 오랜 바람이 담긴 공간으로, 완공을 위해 힘써주신 모든 분께 감사드린다"며 "앞으로도 시민이 체감할 수 있는 변화와 지역 발전을 위해 지속적으로 노력하겠다"고 전했다.


유달근 창현2리 이장은 "마을회관 완공을 위해 애써준 시 관계자 여러분께 진심으로 감사드린다"며 "이 공간이 우리 마을의 발전과 이웃 간의 화합을 도모할 수 있는 거점이 되길 바란다"고 말했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

"尹에게 사형은 훈장될 수도…무기징역이 가장 가혹한 형벌"

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

우리 아이 개인정보도? 교원 계열사 줄줄이 뚫렸다

"日 안가요" 한국으로 갈아탄 中 관광객들

새로운 이슈 보기