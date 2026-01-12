본문 바로가기
한병도, 우상호 만나 원팀 강조…"앞으로 더 소통"

황서율기자

입력2026.01.12 15:49

우상호, "한병도, 안 해본 일 없어…유능"

한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 우상호 대통령실 정무수석을 만나 당·정·청(여당·정부·청와대) 원팀을 강조하며 소통을 강화하겠다고 했다.


한병도 신임 더불어민주당 원내대표가 12일 국회에서 우상호 청와대 정무수석을 접견하고 있다. 2026.1.12 김현민 기자

한병도 신임 더불어민주당 원내대표가 12일 국회에서 우상호 청와대 정무수석을 접견하고 있다. 2026.1.12 김현민 기자

12일 여의도 국회에서 한 원내대표는 우 정무수석을 만나 "초기 성과들을 이어가기 위해 당·정·청이 과거 어느 때보다도 원팀, 원보이스로 강력하게 해나가겠다"며 "소통, 소통하지만 앞으로 계속 더 소통하겠다"고 밝혔다.

한 원내대표는 "정무수석님께서 난을 들고 오시니 옛날 생각이 난다"며 "제가 정무수석 당시 (원내)대표님이었는데, 대표님을 찾아뵈면서 난을 날랐던 기억이 떠오른다"고 했다. 우 정무수석은 이날 축하의 의미로 한 원내대표에게 난 화분을 건넸다.


그는 "우 정무수석님은 제가 개인적으로도 대학 졸업 이후 정치를 고민하고 있을 때 대표적으로 많은 것을 가르쳐주시고 지지해주시고 그랬던 선배"라며 "그때 당시에도 정치에 대해서 후배들에게 소통을 강조해주셨던 분"이라고 말했다.


한 원내대표는 "우 정무수석과 함께 쌓아온 소통 기술을 이재명 정부에서 활용하겠다고 말씀드린다"고 강조했다.

우 정무수석은 "(한 원내대표는) 원내대표에 이르기까지 맡아보지 않은 직책이 없고 안 해본 일 없는 유능한 사람"이라며 "원내대표가 됐다는 게 반가운 일"이라고 한 원내대표를 축하했다.


그러면서 "(한 원내대표는) 최근 예결위원장을 맡았을 때 소통하면서 완벽하게 정부가 원하는 예산안을 잘 관철했다"며 "국민의힘과의 대화를 통해 (예산안 통과) 법정 기한을 맞춘 대단한 정치력의 소유자"라고 칭찬했다.


우 정무수석은 "올해는 대전환과 대도약이라는 화두를 갖고 새로운 국가 아젠다를 추진해 나가려고 한다"며 "같이 국정철학을 공유하며 이것이 잘 실천될 수 있도록 함께 노력하자고 말씀드린다"고 마무리했다.





황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr
