해남군수 선거, 명현관 3선 도전 속 다자 경쟁…민주당 경선 주목

5개월 앞으로 다가온 제9회 전국동시지방선거 전남 해남군수 선거가 현직 군수의 3선 도전과 경제 전문가를 내세운 도전자의 추격전으로 압축되는 양상이다. 여기에 다수 후보가 가세하며 더불어민주당 경선 단일화 여부가 최대 변수로 떠오르고 있다.

(상단 왼쪽부터) 명현관 현 해남군수, 이길운 해남군체육회장, 김성주 전 해남군수협조합장, 서해근 해남군의원, 박철환 전 해남군수, 김병덕 전 해남군의장. 이준경 기자 AD 원본보기 아이콘

명현관, '솔라시도 성과' 앞세워 3선 도전

명현관 해남군수는 사상 첫 3선에 도전할 것으로 보인다. 현직 프리미엄과 군정 성과를 바탕으로 선두를 달리고 있다는 평가다.

명 군수의 핵심 무기는 '해남 솔라시도 기업도시' 사업이다. 2007년 지정 이후 장기간 표류하던 이 사업은 명 군수 재임 기간 재생에너지 기반 데이터센터 조성 계획이 가시화되며 재추진 동력을 확보했다. 대규모 일자리 창출과 투자 유입이 기대되는 솔라시도 데이터센터 사업은 명 군수에게 가장 강력한 선거 자산으로 꼽힌다.

기회발전특구 지정과 국비 확보 가능성까지 더해지면서 명 군수는 ▲RE100 국가산단 조성 ▲녹색융합 클러스터 구축 ▲솔라시도 기업도시 ▲화원산단 해상풍력 배후단지 개발 등을 주요 성과로 내세워 '중단 없는 지역 발전'을 강조할 것으로 전망된다.

지역 정치권 관계자는 "장기간 표류하던 솔라시도 사업을 가시적인 단계로 끌어올린 점이 현직 프리미엄을 더욱 강화하고 있다"고 말했다. 지역 정치권에서는 "20년 숙원이던 솔라시도 사업을 실질적으로 진전시킨 점이 현직 프리미엄을 더욱 강화하고 있다"는 평가가 나온다.

김성주, 수협조합장 출신 '현장 경제론'으로 추격

김성주 전 해남군수협조합장은 유력 대항마로 부상했다. 수협조합장 재임 시절의 경영 경험을 앞세워 '현장형 경제 군수'를 표방하고 있다.

김 전 조합장은 해남읍 다음으로 인구가 많은 송지면과 북평면에서 비교적 탄탄한 지지 기반을 형성하고 있다는 분석이다. 수산업 중심 지역에서 쌓은 인지도와 신뢰가 강점으로 작용하고 있다.

다만 정치 활동과 행정 경험이 부족하다는 점은 약점으로 꼽힌다. 지역 정가에서는 "경영 능력은 검증됐지만, 복잡한 행정 시스템과 의회 관계를 고려하면 경험 부족이 변수"라는 평가도 나온다.

이길운·김병덕, '행정 경험' 앞세운 도전

이길운 해남군체육회장은 3선 군의원 경험을 내세워 출마에 나섰다. 그는 솔라시도 사업의 방향성에는 공감하면서도, 해남읍 공동화 문제 해결을 위한 상권 활성화와 접근성 개선 필요성을 강조한다. 매일시장 현대화, 극장 주변 상권 활성화, 전문 마케팅 재단 설립 등을 공약으로 제시했다.

김병덕 전 해남군의회 의장은 지방소멸 위기를 전면에 내세운다. 그는 해남이 전국에서도 소멸 위험이 높은 지역이라는 점을 강조하며 ▲해남형 기본사회 ▲농수산업 경쟁력 강화 ▲청년 유입 ▲선택과 집중형 관광 개발 ▲미래산업과 일자리 창출 등을 핵심 공약으로 내걸었다.

서해근·박철환, 다자 구도 변수로

서해근 해남군의원은 조국혁신당에 입당해 출마 의사를 사실상 공식화했다. 그는 현 군정을 향해 "민생 예산을 갉아먹고 있다"며 강하게 비판했다. 34년 공직 경험과 군의원으로서의 인지도를 앞세워 차별화를 시도하고 있다.

박철환 전 해남군수도 재도전 가능성을 시사하며 선거 구도를 복잡하게 만들고 있다. 그는 2010년 보궐선거로 당선돼 농어민 지원 정책을 추진했으나, 인사 갈등 등으로 임기를 채우지 못하고 중도 사임한 이력이 있다.

최대 변수는 '경선 단일화'

정치권에서는 더불어민주당 경선 과정에서 일부 후보들의 단일화 여부를 최대 변수로 본다. 후보 난립이 이어질 경우 명 군수에게 유리하지만, 경쟁력이 있는 후보로 압축될 경우 격차가 줄어들 수 있다는 분석이다.

지역 정치권 관계자는 "이번 선거는 '검증된 안정'과 '변화와 교체'의 대결"이라며 "지방소멸 대응과 솔라시도 활성화에 대해 누가 더 실효성 있는 해법을 제시하느냐가 표심을 가를 것"이라고 말했다.





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr



