[포토] 유재성 경찰청장 직무대행, 행안부 장관에 업무보고

유재성 경찰청장 직무대행을 비롯한 경찰간부들이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 경찰청 업무보고에 참석, 국민의례를 하고 있다.







