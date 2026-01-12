[포토] 대화하는 한병도-송언석

한병도 더불어민주당 신임 원내대표(오른쪽)가 12일 국회에서 송언석 국민의힘 원내대표와 만나 이야기를 나누고 있다.







