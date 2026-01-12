[포토] 민주 한병도·국힘 송언석, 여야 원내대표 상견례

한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 12일 국회에서 송언석 국민의힘 원내대표와 만나 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 국민의힘 유상범 원내운영수석부대표·송언석 원내대표, 더불어민주당 한병도 원내대표·천준호 원내운영수석부대표.







