"2027년 완공 목표" 산림청, 국립새만금수목원 조성 속도

산림청이 국립새만금수목원 조성에 속도를 낸다. 새만금수목원은 새로운 탄소흡수원 마련을 목적으로 2027년 완공을 목표로 한다.

산림청은 새만금수목원 조성사업의 올해 예산으로 878억원을 최종 확보했다고 12일 밝혔다.

국립새만금수목원 조감도. 새만금수목원은 내년 준공될 예정이다. 산림청 제공

총사업비는 2115억원이 투입될 예정이다. 이중 올해 예산은 지난해 예산 242억원보다 263.7% 증액된 규모로 확정됐다. 예산 증액은 기후위기 대응을 위한 해안형 수목원의 중요성과 내년 준공을 위해 공사비를 집중적으로 투입할 필요성 등이 종합적으로 반영해 결정됐다.

새만금수목원은 국내 최초의 해안형 수목원(간척지 151㏊ 규모)으로 산림청의 '기후 및 식생대별 수목원 조성계획'에 따라 조성된다. 2023년 공사에 착수해 현재 공정률은 38%를 기록 중이다.

산림청은 올해 확정된 예산으로 하수처리시설 설치 등 토목공사와 전시원 식재 등 조경공사 그리고 온실 건축공사를 신속하게 추진해 연말까지 공정률을 88%까지 끌어올린다는 복안이다.

새만금수목원이 준공되면 연간 28만명 이상의 관람객이 방문할 것으로 기대된다. 이를 통한 경제적 파급효과는 1조7000억원, 고용창출 규모는 1만6000명으로 예측된다.

박영환 산림청 수목원조성사업단장은 "새만금수목원이 2027년 예정대로 완공돼 지역경제를 견인할 명소가 되도록 조성사업에 만전을 기하겠다"고 말했다.





대전=정일웅 기자



