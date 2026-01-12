본문 바로가기
새마을금고중앙회 상근이사·금고감독위원 공개 모집

부애리기자

입력2026.01.12 15:31

새마을금고중앙회 상근이사·금고감독위원 공개 모집
새마을금고중앙회가 상근이사와 금고감독위원회 위원을 공개 모집한다고 12일 밝혔다.


공개모집 대상은 상근이사(전무이사·지도이사·신용공제대표이사) 3명과 금고감독위원회 위원 1명이다. 모집 기간은 오는 22일부터 23일까지다.

지원 자격은 상근이사의 경우 전담 업무에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람으로 새마을금고법 시행령의 자격요건을 충족해야 한다. 금고감독위원회 위원의 경우 금융, 회계, 감독 업무에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람으로 새마을금고법 시행령의 자격요건을 충족해야 지원할 수 있다.


선출 일정은 서류 접수가 끝나면 서류심사, 면접 심사를 거쳐 다음 달 26일 대의원회에서 최종 선출된다. 선출된 상근이사의 임기는 오는 3월15일부터 2030년 3월14일까지이다. 금고감독위원회 위원의 임기는 보궐 선출로 선출 시부터 2028년 3월14일까지다.


자세한 내용은 새마을금고 홈페이지에서 확인하면 된다.




부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr
