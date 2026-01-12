[포토] 김병기, 윤리심판원 출석…"무고함 밝혀지도록 충실히 답변"

공천헌금 수수 등 각종 비위 의혹을 받는 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 12일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 더불어민주당 윤리심판원에 출석하고 있다.







