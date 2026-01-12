본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
소종섭의 시사쇼

과학

韓 AI 도입률, 1년 만에 7계단 올라 18위…"독보적 성장세"

이명환기자

입력2026.01.12 15:01

시계아이콘01분 00초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

마이크로소프트 산하 연구소, 'AI 확산 보고서' 발표
韓 누적 성장률 80%…글로벌 평균 35% 크게 앞서
AI 모델 한국어 성능 향상…'지브리 프사' 등 문화 영향도

우리나라의 인공지능(AI) 도입률 성장세가 전 세계에서 가장 가파르다는 조사 결과가 나왔다.


마이크로소프트(MS)의 싱크탱크인 AI 이코노미 인스티튜트는 이 같은 내용을 담은 'AI 확산 보고서: 심화되는 디지털 격차(AI Diffusion Report: A Widening Digital Divide)'를 발표했다고 12일 밝혔다. 이 보고서는 지난해 하반기 AI 도입 현황과 디지털 격차 문제를 분석한 내용을 담았다.

2025 AI . 마이크로소프트 제공

2025 AI . 마이크로소프트 제공

AD
원본보기 아이콘

조사에 따르면 한국은 이번 하반기 조사 대상국 중 가장 큰 성장세를 기록하면서 7계단 상승한 18위에 올랐다. AI 사용률은 전체 근로 연령 인구의 30%를 돌파했다.


글로벌 기준으로도 우리나라의 AI 확산 속도는 세계에서 가장 빠른 수준이었다. 2024년 10월 이후 우리나라의 AI 확산 누적 성장률은 80%를 웃돌면서 글로벌 평균(35%)과 미국(25%)의 성장 속도를 뛰어넘었다.


AI 이코노미 인스티튜트는 보고서는 우리나라의 이 같은 급성장이 국가 정책과 모델 성능 고도화, 대중적 문화 현상이라는 세 가지 동력이 맞물린 결과라고 분석했다

기술적으로는 프론티어 모델의 한국어 처리 능력이 비약적으로 향상된 점이 주효했다. 보고서는 특히 한국의 사례가 모델의 언어 역량이 정교해질수록 실제 사용량이 비례하여 증가할 수 있음을 보여주는 중요한 지표라고 짚었다. 이는 학습 데이터가 부족한 다른 언어권 국가들도 현지 언어의 모델 성능 강화에 따라 향후 AI 도입이 확대될 수 있음을 보여준다.


우리나라의 AI 신규 사용자 유입은 '지브리 스타일' 이미지 생성과 같은 문화 현상이 촉발했다고 진단했다. 이 같은 초기 경험이 일시적 유행에 이어 장기적인 사용으로 이어졌다는 분석이다.


한편, 보고서에 따르면 2025년 하반기 기준 전 세계 생성형 AI 채택률은 상반기 대비 1.2%포인트 상승한 16.3%를 기록했다. 다만 선진국 중심의 글로벌 노스(Global North)와 신흥국 중심의 글로벌 사우스(Global South) 간 AI 채택률 격차는 커진 것으로 나타났다.


국가별로는 아랍에미리트(64.0%), 싱가포르(60.9%), 노르웨이(46.4%), 스페인(41.8%) 등 디지털 인프라에 조기 투자한 국가들이 도입률 선두권을 기록했다. 미국은 절대적인 사용량 면에서는 세계 최고 수준이었지만, 인구 대비 사용 비율이 낮게 나타나며 글로벌 순위는 24위를 기록했다.


2025 · AI . 마이크로소프트 제공

2025 · AI . 마이크로소프트 제공

원본보기 아이콘




이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법 "젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"공무원 할래요"…'대기업' 원하던 청년들 다시 노량진 몰리는 까닭

5000만원이면 '자가용 비행기' 현실로…접어서 이동도 가능

"젊은 여성들, 절대 따라가면 안돼" 강남역서 반복되는 강매 수법

中해외여행 늘어나는데 日은 반토막날 듯...韓인기 지속

없어서 못 산다더니…원재료값 폭등에 '두쫀쿠' 연일 최고치 경신

디즈니·픽사 넘어선 'K애니'골든글로브 2관왕, 오스카로 직행

"日 안가요" 한국으로 갈아탄 中 관광객들

새로운 이슈 보기